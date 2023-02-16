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"Мы просчитались": эксперт назвал единственное условие, при котором РФ прекратит войну

16 февраля 2023, 12:01
Вариант того, что когда в РФ поедут тысячи "цинков" и россияне выйдут на улицы, не сработал. И, вероятно, уже не сработает.
ВСУ, война, украинские военные
Эксперт назвал условие, при котором РФ прекратит атаковать Украину / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

У России нет дедлайнов по проведению атак в Украине. В стране-агрессоре все измеряется не столько временем, сколько количеством потерь, которые ВСУ должны нанести армии РФ, после чего новые российские части станут окончательно небоеспособными. При этом Украина кое в чем просчиталась. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"К сожалению, мы кое в чем просчитались. Как россияне неверно оценили нас, когда планировали историю со "спецоперацией" – они до известной степени накладывали на нас свои кальки, то есть то, как бы они повели себя в похожей ситуации. Оказалось, что мы сильно другие. А потом мы совершили похожую ошибку – мы искренне считали, что в случае начала мобилизации и потока "цинков", в России что-то всколыхнется. А оказалось – нет", - сказал Дикий.

По его словам, в нынешней России ситуация изменилась, десятилетия пропаганды дают о себе знать, поэтому общество так просто не выйдет на массовые протесты.

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"Во-вторых, они сделали одну очень мудрую вещь (к сожалению, для нас), когда начинали мобилизацию и не стали закрывать границу. Этим они дали бежать из страны всему тому, что потенциально могло бы протестовать. Они посчитали, что при 140 миллионах населения даже побег 10 миллионов не так страшен, потому что все, кто останутся, будут абсолютно покорными и контролируемыми. Поэтому у них сейчас фактически имеется неограниченный ресурс новой биомассы", - объяснил эксперт.

Дикий добавил, что "вариант того, когда уйдут тысячи "цинков", и мамки выйдут на улицы, не сработал".

"Уже ушли сотни "цинков", да никто никуда не выходит, и теперь надо исходить из того, что и не выйдет. Соответственно, остается другой лимит – то количество "цинков", из-за которого их части на фронте полностью теряют боеспособность. А это, к сожалению, много", - считает Евгений Дикий.

Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Новое наступление РФ в Украине

Новое наступление российских оккупационных войск уже началось, заявил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, еще недели две наступление будет нарастать, а его кульминация будет до марта. Это максимум, который оккупанты смогут показать сегодня.

Также Жданов оценил риски нового наступления армии РФ на Киев и Харьков. По его словам, на сегодняшний момент прямой угрозы не существует. Российские войска, которые сосредоточены на границе, способны провести лишь разведку боем, и это их максимум.

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что к войне против Украины привлечена почти вся российская армия – 97%. Однако оккупантам всё равно не удается пробить оборону украинских военных. Захватчики концентрируют все свои усилия, чтобы прорваться вперед, но у них всё равно это не получается.

Данные мониторинговой группы Oryx говорят о том, что с 24 февраля, дня полномасштабного вторжения в Украину, РФ потеряла в боях с ВСУ как минимум тысячу своих танков, а еще более 500 экземпляров бронетехники захватили украинские бойцы.

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