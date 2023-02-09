Россия потеряла в боях тысячу танков, а еще 500 захватили ВСУ - CNN

Россия уже потеряла как минимум 1000 своих танков в войне против Украины, еще более 500 единиц техники захватили ВСУ, сообщает CNN.

79 единиц бронетехники русских сильно повреждены, а 65 – брошены на поле боя, сообщает CNN / коллаж фото УНИАН и Генштаб ВСУ

С 24 февраля, дня полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор, РФ, потеряла в боях с ВСУ как минимум тысячу своих танков, а еще более 500 экземпляров бронетехники захватили украинские бойцы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные мониторинговой группы Oryx.

По их информации, 79 единиц бронетехники врагов были сильно повреждены, а 65 – брошены на поле боя.

Как говорит военный аналитик Oryx Якуб Яновский, наблюдатели фиксируют только те потери русской техники, которые могут подтвердить визуально. При этом, реальное количество подбитых русских танков может составлять около 2 тысяч.

"Россия начала войну с примерно 3000 действующих танков, так что есть большая вероятность, что Россия потеряла около половины своих пригодных к эксплуатации танков", — отметил он.

К слову, в Генштабе ВСУ называют несколько иное, большее, количество потерянных оккупантами танков. По данным украинских офицеров, с начала полномасштабной войны РФ уже потеряла в Украине 3255 танков.

Новое наступление РФ в Украине

Россия готовится к масштабному наступлению в ближайшие дни и недели. У российского диктатора Владимира Путина есть преимущество в численности войск, поэтому стоит готовиться к тому, что оккупанты могут захватить еще часть Украины. Об этом говорится в статье командира пехоты в отставке полковника Ричарда Кемпа для The Telegraph.

Британское издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ также писало, что Россия планирует начать новое масштабное наступление в течение следующих 10 дней. Агрессор намерен начать наступление до того, как Украина получит западные танки и вооружение.

Аналитики Института изучения войны считают, что российское военное командование спешит начать новое большое наступление для захвата Донецкой области, при этом не имея достаточной боевой мощи, и ставит нереалистичные сроки.

Как позднее писало издание Foreign Policy со ссылкой на украинского военного чиновника, РФ уже подготовила 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 реактивных систем залпового огня советских времен, таких как "Град" и "Смерч", 400 истребителей и 300 вертолетов, готовых к новой волне атак".

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