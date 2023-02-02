"20 тысяч человек": военный эксперт назвал ошеломительную цифру потерь врагов под Соледаром

Россия отдала за Соледар 20 тысяч жизней своих наемников и мобилизованных, поэтому для продолжения наступления ресурсы закончились, говорит эксперт

Военный эксперт назвал ошеломительную цифру потерь врагов под Соледаром / скриншот из видео

Русские оккупанты в боях с ВСУ за Соледар потеряли 20 тысяч жизней зэков-наемников и мобилизованных. И именно поэтому сейчас почти не имеют ресурса для наступления. Об этом военный эксперт и обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в интервью Radio NV.

"Это именно та цена, которую они отдали за Соледар. Город, городок даже, не имеющий глобального какого-то стратегического значения, тактического условно, но вот это и является этой проекцией. Большие потери личного состава. Если мы возьмем эти 20 тысяч, а еще не конец января, я более чем уверен, что к концу января это будет более 21 тысячи, то возникает вопрос, а сколько, кроме двухсотых, там есть трехсотых, то есть раненых и пленных?" – сказал специалист.

Также Коваленко говорит, что российской армии необходимо иметь ресурс для наступления и формировать ударные группировки по другим направлениям.

"И потому, на мой взгляд, донецкий плацдарм, они начали в 2023-м реализовать вот в таком интенсивном формате исключительно для того, чтобы показать для своего потребителя информационного фастфуда, что у них происходят какие-то боевые действия по плану. И даже если мы говорим о каких-то действиях в направлении Лимана или по другим направлениям, действительно донецкий плацдарм на сегодняшний день является наиболее активным по имитации их наступательных действий, но другие плацдармы, луганский, запорожский, а они есть в минимальном приоритете. Потому что на них уже ресурса не хватает критически как человеческого, так и технического", - подытожил эксперт.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Бои за Соледар

В Соледаре, который находится в 15 км от Бахмута, продолжались ожесточенные бои.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете за 12 января сообщили, что российские оккупанты, вероятно, контролируют весь Соледар. Однако захват города не будет иметь важного оперативного значения и вряд ли предвещает неизбежное окружение Бахмута.

В Белом доме 12 января заявили, что не могут подтвердить, что Соледар находится под контролем оккупантов.

13 января заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что "ночь в Соледаре была жаркой, продолжались бои". По ее данным, враг бросил почти все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления.

17 января сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины продолжают отражать атаки российских оккупантов в Соледаре Донецкой области.

25 января стало известно о том, что украинское военное командование решило вывести бойцов из Соледара. Защитники Украины заняли новые позиции в окрестностях города.

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