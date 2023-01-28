Военный эксперт Роман Свитан рассказал о том, как украинские войска заняли позиции на высотах и выжигают оккупантов в Соледаре .

Военный эксперт пояснил, как ВСУ выжигают врагов в Соледаре / коллаж фото УНИАН и twitter.com/Maxar

Украинские войска вовремя отошли от города Соледара (что на Донетчине) и заняли более выгодные позиции, с которых теперь ВСУ просто выжигают российских оккупантов, которые зашли в городскую застройку. Об этом заявил военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Апостроф TV.

"Мы вышли из города Соледар, где уже не было возможности удерживать определенные рубежи, на лучшие позиции. После того, как российская артиллерия уничтожила рубежи обороны в Соледаре, не было смысла его удерживать", – объяснил эксперт.

По словам Свитана, в такой ситуации оптимально удерживать левый берег реки Бахмутка, на которой начинаются определенные возвышенности. И с них гораздо удобнее уничтожать врага в самом Соледаре.

"Город сейчас лежит как на ладони перед нашими военными. И наша арта сейчас выжигает россиян в самом Соледаре. Здесь проблем больших нет, мы удерживаем линию обороны и не даем россиянам обойти Бахмут с востока", – подытожил эксперт.

Бои за Соледар

В Соледаре, который находится в 15 км от Бахмута, продолжались ожесточенные бои.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете за 12 января сообщили, что российские оккупанты, вероятно, контролируют весь Соледар. Однако захват города не будет иметь важного оперативного значения и вряд ли предвещает неизбежное окружение Бахмута.

В Белом доме 12 января заявили, что не могут подтвердить, что Соледар находится под контролем оккупантов.

13 января заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что "ночь в Соледаре была жаркой, продолжались бои". По ее данным, враг бросил почти все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления.

17 января сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины продолжают отражать атаки российских оккупантов в Соледаре Донецкой области.

25 января стало известно о том, что украинское военное командование решило вывести бойцов из Соледара. Защитники Украины заняли новые позиции в окрестностях города.

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