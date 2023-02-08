Путин планирует новый "блицкриг" и может оккупировать новые территории Украины - The Telegraph

Командир пехоты в отставке полковник Ричард Кемп считает, что нужно быть готовыми к возможным завоеваниям РФ, иначе шок может разбить решительность Запада.

Если Путин завоюет больше территорий, то Киеву придется контратаковать мощнее / 93-я ОМБр Холодный Яр

Россия готовится к масштабному наступлению в ближайшие дни и недели. Последние несколько недель были наиболее кровавыми в и без того кровавой войне в Украине, обе стороны несут тяжелые потери. Следует быть готовым к тому, что станет еще хуже. Об этом в статье для The Telegraph пишет командир пехоты в отставке полковник Ричард Кемп.

Он напомнил слова министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Россия мобилизовала значительно больше чем 300 тысяч солдат. Возможно даже речь идет о полумиллионе новых бойцов.

И хотя Киев тоже накапливает силы и снабжает их современной техникой, которую передал Запад, у российского диктатора Владимира Путина большее преимущество в численности войск, чем в начале вторжения в Украину год назад, говорится в статье.

"Несмотря на постоянные оптимистичные репортажи о том, что в России заканчиваются артиллерийские снаряды, запасы Путина очень большие. А его заводы работают круглосуточно, производя еще больше", - пишет Кемп.

Командир пехоты в отставке отмечает, что Москва истощает силы обороны Украины на востоке перед новой российской атакой. В бой бросают "расходные" войска, что "соответствует давнему российскому стилю". В то же время Кремль бережет артиллерийские снаряды и бронемашины, которые тоже очень важны для быстрого "блицкрига", который планирует Путин.

"До сих пор на Западе был распространен нарратив, что Украина побеждает в войне, несмотря на бомбардировки ее крупных городов. Но реальность более сложная. По последним подсчетам, каждая из сторон понесла до 120 тысяч потерь. Это вряд ли признак триумфа для Украины. А впереди может быть еще хуже: правда в том, что недавно обещанная Украине техника, в частности, дальнобойные ракеты, танки и другие бронемашины, вряд ли будут доставлены вовремя, чтобы повлиять на эту битву, если Путин начнет наступление согласно графику, о котором говорит Киев", – пишет британский военный.

По его прогнозу, учитывая большие ресурсы и количество людей, Москва сможет выдержать более высокий уровень потерь. Именно поэтому Россия обычно демонстрирует лучший результат в затяжных войнах.

Другой тревожный момент состоит в том, что, хотя российская армия показала ужасные результаты, некоторые украинские сообщения с фронта свидетельствуют, что Россия учится на своих ошибках и проводит необходимые улучшения хотя бы на уровне боевой тактики и дисциплины.

"Мы должны быть готовы к значительным российским завоеваниям в ближайшие недели. Нам нужно быть реалистами по поводу того, насколько плохо все может быть. Иначе шок может разбить решительность Запада", – пишет полковник Кемп.

По его словам, критически важно, чтобы Запад не только продолжил военные поставки в Украину, но и увеличил их и передавал оружие быстрее.

"Если Путин завоюет больше территорий, то Киеву придется контратаковать мощнее. Ему потребуется больше бронемашин, лучшая противовоздушная оборона, более дальнобойные ракеты и большое количество артиллерийских снарядов и боеприпасов", – объясняет британский военный.

Кемп добавил, что альтернатива этому - капитуляция Украины и НАТО.

Новое наступление оккупантов

Россия планирует начать новое масштабное наступление в течение следующих 10 дней. Агрессор намерен начать наступление до того, как Украина получит западные танки и вооружение. Как пишет британское издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ, целью российского наступления является оккупация всего Донбасса.

В Институте изучения войны считают, что Путин переоценил возможности российских вооруженных сил. Аналитики не обнаружили никаких доказательств того, что оккупанты восстановили достаточную боевую мощь, чтобы выполнить приказ президента РФ - нанести поражение ВСУ на востоке Украины и захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области до марта.

Также аналитики ISW отмечали, что российский диктатор Владимир Путин не готов принимать рискованные решения, необходимые для достижения его максималистских целей в отношении Украины.

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