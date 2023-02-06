РФ готовит масштабное наступление в ближайшие 10 дней – Financial Times

Россия планирует начать новое масштабное наступление в течение следующих 10 дней. Агрессор намерен начать наступление до того, как Украина получит западные танки и вооружение. Об этом пишет британское издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ.
Как пишет издание, Киев получил "очень надежные данные разведки" о намерении РФ начать новое наступление. Целью российского наступления FT называет оккупацию всего Донбасса.
Наступление российской армии может начаться в районах городов Кременная и Лиман, где враг уже несколько недель концентрирует большие силы.
Кроме того, FT отмечает, что Кремль наращивает свои войска на юге Донецкой области, перебрасывая дополнительные силы в населенные пункты вокруг Мариуполя.
Анонимный советник ВСУ также сообщил FT, что наступление россиян, вероятно, возглавят элитные подразделения.
"Это настоящие механизированные бригады, даже если они менее боеспособны, чем были в начале войны. Они усилили воздушно-десантные и морские подразделения. Это не водители автобусов и школьные учителя", – рассказал он.
Планы Путина в отношении Украины
2 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что хозяин Кремля дал приказ своим войскам полностью захватить все районы Донецкой и Луганской областей до марта. Фиксируются признаки массированного наступления россиян на востоке Украины.
Тем временем президент России Владимир Путин 2 февраля неожиданно заявил, что на сегодня задача на войне в Украине - это "сохранение России".
Военный обозреватель Алексей Арестович считает, что Россия в марте-апреле может пойти в масштабное наступление. По его мнению, речь идет не об атаке для "победы", а про "улучшение" положения оккупационных войск перед переговорами с Украиной, которые Кремль хотел бы провести в мае.
В Институте изучения войны считают, что Путин переоценил возможности российских вооруженных сил. Аналитики не обнаружили никаких доказательств того, что оккупанты восстановили достаточную боевую мощь, чтобы выполнить приказ президента РФ - нанести поражение ВСУ на востоке Украины и захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области до марта.
Другие новости:
- Россияне могут наступать только на Донбассе, февраль станет черным месяцем войны – Евгений Карась
- "Россия ведет беспощадную войну": Шольц разнес вопли Путина из-за танков Leopard для Украины
- Буданова на посту главы разведки заменит заместитель руководителя ОП - нардеп Гончаренко