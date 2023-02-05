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У России недостаточно сил для наступления на Запорожье - ISW

5 февраля 2023, 07:39
Россияне собрали на мариупольском направлении 30 тысяч своих военных. Все эти силы враг готовит для наступления в Луганской области и недалеко от Бахмута.
Военные РФ
В ISW оценили шансы оккупантов начать атаку на Запорожье / Фото t.me/mod_russia

Российские оккупанты бросили большинство своих сил на подготовку атаки в Луганской области, поэтому вряд ли смогут пойти в наступление на Запорожье. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что захватчики в Мариуполе рассказывают местному населению, что получили приказ о наступлении на Угледар, районы к юго-западу от Бахмута, Запорожье и Запорожскую область.

Россияне собрали на мариупольском направлении 30 тысяч своих военных. Однако, по оценкам ISW, все эти силы враг готовит для попытки наступления в Луганской области и неподалеку от Бахмута.

Аналитики также цитируют украински военных, которые говорят, что оккупанты не собрали достаточно мощной ударной группировки для наступления на Запорожье. А все заявления РФ об успехах на этом направлении были лишь информационно-психологической операцией, чтобы попробовать рассредоточить украинские силы.

В Институте изучения войны добавили, что собранных в Мариуполе 30 тысяч солдат недостаточно, чтобы атаковать Запорожье - город с примерно 750 тысячами населения - и одновременно продолжать наступательные операции по окружению Бахмута и начинать новую большую атаку в Луганской области.

Планы Путина в отношении Украины

2 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что хозяин Кремля дал приказ своим войскам полностью захватить все районы Донецкой и Луганской областей до марта. Фиксируются признаки массированного наступления россиян на востоке Украины.

Тем временем президент России Владимир Путин 2 февраля неожиданно заявил, что на сегодня задача на войне в Украине - это "сохранение России".

Военный обозреватель Алексей Арестович считает, что Россия в марте-апреле может пойти в масштабное наступление. По его мнению, речь идет не об атаке для "победы", а про "улучшение" положения оккупационных войск перед переговорами с Украиной, которые Кремль хотел бы провести в мае.

В Институте изучения войны считают, что Путин переоценил возможности российских вооруженных сил. Аналитики не обнаружили никаких доказательств того, что оккупанты восстановили достаточную боевую мощь, чтобы выполнить приказ президента РФ - нанести поражение ВСУ на востоке Украины и захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области до марта.

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