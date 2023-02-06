Путин боится рисковать ради достижения своих целей в войне против Украины - ISW

Президент РФ неохотно отдает приказы о сложных изменениях в российских вооруженных силах и обществе, которые, вероятно, необходимы для "спасения" его войны.

Владимир Путин / сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин не готов принимать рискованные решения, необходимые для достижения его максималистских целей в отношении Украины. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Российские власти с опозданием проводят крупномасштабные военные реформы и относятся к ситуации в Украине как к затяжной и большой войне. Однако сам Путин продолжает придерживаться старой модели сдержанного принятия решений. Кремль с опозданием проводит кадровую мобилизацию и реорганизацию, которую он реально должен был провести еще до вторжения в Украину в феврале 2022 года", – пишут аналитики.

По мнению экспертов, президент РФ, вероятно, исходил из ошибочного предположения, что российские войска могут заставить Украину капитулировать без каких-либо значительных военных жертв, и рассматривал российское вторжение как ограниченный и приемлемый риск.

В свою очередь, российские спецслужбы ожидали краха украинских вооруженных сил, а кремлевские пропагандисты заблаговременно опубликовали заранее написанную статью, восхваляющую "победу" России 26 февраля 2022 года.

Ряд экономических шагов правительства РФ свидетельствует о том, что Путин и его команда ошибочно полагали, что Запад не пойдет на серьезные расходы в связи с российским вторжением в Украину.

Провал наступления на Киев вынудил Путина столкнуться со сложными решениями. Но президент РФ по-прежнему неохотно отдает приказы о сложных изменениях в российских вооруженных силах и обществе, которые, вероятно, необходимы для "спасения" его войны.

В частности, Путин явно медлит с объявлением второй волны так называемой частичной мобилизации. При этом американские и западные официальные лица отмечают, что глава Кремля снова склоняется к проведению тихой мобилизации из-за опасений по крайней непопулярности первой волны.

Аналитики считают, что нежелание Путина идти на риск, указывает на то, что он по-прежнему вряд ли решится на ядерную эскалацию или войну с НАТО. Москва использует ядерные угрозы прежде всего для запугивания Запада.

"Очевидно, Путин ценит свой внутренний статус-кво и старается избегать рискованной политики для достижения собственных целей. Он также продолжает демонстрировать, что является предупредительным человеком, который уделяет большое внимание устранению рисков, даже несмотря на то, что его восприятие ситуации расходится с реальностью", – говорится в отчете ISW.

Как сообщал Главред, Россия планирует начать новое масштабное наступление в течение следующих 10 дней. Агрессор намерен начать наступление до того, как Украина получит западные танки и вооружение. Как пишет британское издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ, целью российского наступления является оккупация всего Донбасса.

В Институте изучения войны считают, что Путин переоценил возможности российских вооруженных сил. Аналитики не обнаружили никаких доказательств того, что оккупанты восстановили достаточную боевую мощь, чтобы выполнить приказ президента РФ - нанести поражение ВСУ на востоке Украины и захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области до марта.

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