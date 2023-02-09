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Тысячи танков и бронемашин, сотни истребителей: РФ подготовила гору техники для нового наступления - СМИ

9 февраля 2023, 06:49
Украина ожидает "в ближайшие 10 дней новое масштабное вторжение". Численность войск РФ превысила 300 тыс. человек. Это больше, чем в 2022 году.
ВСУ, война, украинские военные
Украина ожидает "в ближайшие 10 дней новое, огромное вторжение" / 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Российские оккупанты начали вооружаться и окапываться для будущего наступления, подготовлено большое количество техники. Численность войск РФ в Украине превысила 300 тысяч человек.

Как сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на украинского военного чиновника, имя которого не называется, страна-агрессор Россия подготовила 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 реактивных систем залпового огня советских времен, таких как "Град" и "Смерч", 400 истребителей и 300 вертолетов, готовых к новой волне атак".

Сейчас российское присутствие в Украине значительно превышает силы вторжения, которые президент РФ Владимир Путин использовал в феврале 2022 года. На этот раз захватчики сконцентрированы на востоке Украины.

По словам высокопоставленного американского военного чиновника, Пентагон назвал российские войска, которые уже были переброшены на поле боя "плохо оснащенными, плохо обученными и поспешными".

Пентагон считает, что Кремль начал отправлять десятки тысяч военных, чтобы заменить потери, понесенные в боях за города Бахмут и Соледар на Донбассе, но в Киеве убеждены, что Путин может пойти еще дальше, мобилизовав новые войска до 24 февраля.

"Это гораздо больше, чем во время первой волны. Они не обращают внимания на любые жертвы или потери", - сказал украинский чиновник.

По его словам, Украина ожидает "в ближайшие 10 дней новое, огромное вторжение".

Новое наступление РФ в Украине

Россия готовится к масштабному наступлению в ближайшие дни и недели. У российского диктатора Владимира Путина есть преимущество в численности войск, поэтому стоит готовиться к тому, что оккупанты могут захватить еще часть Украины. Об этом говорится в статье командира пехоты в отставке полковника Ричарда Кемпа для The Telegraph.

Британское издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ также писало, что Россия планирует начать новое масштабное наступление в течение следующих 10 дней. Агрессор намерен начать наступление до того, как Украина получит западные танки и вооружение.

Аналитики Института изучения войны считают, что российское военное командование спешит начать новое большое наступление для захвата Донецкой области, при этом не имея достаточной боевой мощи, и ставит нереалистичные сроки.

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