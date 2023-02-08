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Большое наступление обречено на провал, у РФ нет достаточной боевой мощи - ISW

8 февраля 2023, 07:24
Москва пыталась начать крупную наступательную операцию с начала января 2023 года, но смогла захватить всего несколько сотен метров территории в неделю.
Военные РФ, танк
Россия вряд ли нарастит боевую мощь, необходимую для существенного влияния на исход войны / Фото t.me/mod_russia

Аналитики Института изучения войны считают, что российское военное командование спешит начать новое большое наступление для захвата Донецкой области, при этом не имея достаточной боевой мощи, и ставит нереалистичные сроки. Об этом говорится в свежем отчете ISW.

Согласно оценке Министерства обороны Великобритании, Москва пыталась начать крупную наступательную операцию с начала января 2023 года, но смогла захватить всего несколько сотен метров территории в неделю. Такие медленные темпы объясняются недостатком боеприпасов в РФ и нехваткой маневренных подразделений, необходимых для успешного и быстрого наступления.

Эксперты считают, что Россия вряд ли нарастит боевую мощь, необходимую для существенного влияния на исход войны.

"Российское руководство снова планирует решительное наступление на основе ошибочных предположений относительно своих военных возможностей и не имеет боевой мощи, необходимой для поддержки более одной крупной наступательной операции", - говорится в сообщении ISW.

При этом приближается весна, а это время, которое непригодно для маневренной войны, добавили в Институте изучения войны.

Новое наступление оккупантов

Россия планирует начать новое масштабное наступление в течение следующих 10 дней. Агрессор намерен начать наступление до того, как Украина получит западные танки и вооружение. Как пишет британское издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ, целью российского наступления является оккупация всего Донбасса.

В Институте изучения войны считают, что Путин переоценил возможности российских вооруженных сил. Аналитики не обнаружили никаких доказательств того, что оккупанты восстановили достаточную боевую мощь, чтобы выполнить приказ президента РФ - нанести поражение ВСУ на востоке Украины и захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области до марта.

Также аналитики ISW отмечали, что российский диктатор Владимир Путин не готов принимать рискованные решения, необходимые для достижения его максималистских целей в отношении Украины.

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