РФ пойдет в наступление на 3 направлениях: наступление на Харьков маловероятно - эксперт

Российское командование может за неделю отправить на фронт даже 100 тысяч оккупантов, говорит Михаил Притула.

РФ будет наступать на трех направлениях / Коллаж фото скриншот из видео Минобороны РФ

Российские оккупанты готовятся к масштабному наступлению на Украину. Враг может наступать сразу на трех направлениях. Об этом заявил военный эксперт Михаил Притула, сообщает 24 канал.

Россияне планируют бросать "пушечное мясо" в горячие точки на фронте. По данным эксперта, наступление может произойти на северном, южном и донецком направлениях.

"Они будут бросать в бой большое количество живой силы, будут идти волнами", – сказал Притула.

В первую волну враг будет бросать плохо подготовленных оккупантов, потому что она, по его данным, уничтожится на 90%.

"Перебросить при современной технической оснащенности даже сто тысяч персонала в любую часть фронта они могут за неделю", – добавил Притула.

Он не исключает, что РФ пойдет в наступление со стороны Беларуси, чтобы отрезать центральную часть Украины от западных поставок. Зато он считает маловероятным наступление на Харьков, потому что у оккупантов недостаточно для этого сил.

Он не видит достаточного количества российских сил для масштабного наступления, однако Путин все равно может отправить оккупантов.

Эксперт считает, что Украина не будет в безопасности даже если Путин отведет свои войска назад. Притула говорит, что со временем диктатор будет наступать снова и это может произойти даже через 10-20 лет.

Угроза наступления России

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что оккупант Россия готовится к максимальной эскалации на войне против Украины. Согласно его прогнозу, захватчики к годовщине своего полномасштабного военного вторжения, которое состоялось 24 февраля 2022 года, попытаются показать своему населению "победы".

Министр обороны Алексей Резников сказал, что Москва уже мобилизовала 500 тысяч солдат для войны против Украины. Захватчики к 24 февраля могут перейти к наступлению. Глава оборонного ведомства допустил, что россияне могут масштабно атаковать на двух направлениях – на Донбассе и юге Украины.

Военный эксперт Олег Жданов сделал прогноз, согласно которому агрессор РФ в феврале-марте собирается бросить в Украину 200-тысячное подготовленное войско оккупантов. Россияне будут пытаться полностью захватить Донбасс. По мнению Жданова, от исхода этого сражения будут зависеть итоги всей войны.

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