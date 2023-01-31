Их было минимум 10: Буданов рассказал о жестких попытках покушения на него - The Washington Post

Из-за покушений на Буданова глава украинской разведки практически не появляется в публичных местах. Таким образом он пытается себя обезопасить.

Кирилл Буданов рассказал о покушениях на его жизнь / УНИАН

На главу украинской разведки Кирилла Буданова неоднократно пытались совершить покушение. Количество таких попыток уже перевалило за десяток. Об этом лично заявил Буданов в интервью The Washington Post.

Первые попытки навредить Буданову или убить его начались после того, как в Крыму в августе 2016 года был убит подполковник ФСБ РФ. Тогда россияне обвинили в этом "украинских диверсантов". Сам же Буданов не подтвердил свою причастность к этому убийству и сказал, что там "что-то случилось".

"Все покушения на мою жизнь начались после этого", - сказал Буданов.

Сообщается, что еще в 2019 году машину, на которой все время ездил Буданов, пытались взорвать. Злоумышленники подложили под нее взрывчатку. Эту бомбу вовремя удалось заметить и обезвредить.

После таких покушений Буданов практически отказался от разных публичных мероприятий. Чаще всего он находится в своем офисе. Но даже в его кабинете круглосуточно звучит классическая музыка. Издание считает, что это является своеобразной защитой от попыток прослушать то, о чем говорят в кабинете.

Покушения на Владимира Зеленского

С начала полномасштабной войны России против Украины на президента Владимира Зеленского было совершено более десятка покушений. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее", - заявил Подоляк.

Ранее советник министра обороны Украины Маркиан Лубкивский заявлял, что боевики российской частной военной компании Вагнера планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. Данную информацию подтвердили разведчики и спецназ, отвечающий за охрану главы государства.

"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью, некоторых из них безуспешно отправили в Украину", - сообщил Лубкивский, добавив, что все доказательства относительно заговора будут представлены Международному суду.

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