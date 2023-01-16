На Зеленского готовили масштабное покушение: в Independent раскрыли подробности

С начала войны Зеленский пережил более 12 попыток покушения, но как минимум две из этих историй успеха произошли благодаря американским разведданным.

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский с начала полномасштабного вторжения России пережил более 12 попыток покушения.

Как пишет Independent, часть покушений помогло предотвратить Центральное разведывательное управление США.

Как отмечает издание, публицист Крис Уиппл в своей книге "Борьба всей жизни: внутри Белого дома Джо Байдена" утверждает, что в период перед полномасштабным вторжением в Украину с тайным визитом прибыл Уильям Бернс.

В книге сказано, что президент США Джо Байден поручил Бернсу рассказать Зеленскому "точные детали заговоров россиян".

"Это сразу же привлекло внимание Зеленского, он был ошеломлен и потрясен этой новостью", - приводит Independent цитату из книги Уиппла.

Зеленский пережил более 12 попыток покушения

В издании добавляют, что всего с начала войны Зеленский пережил более 12 попыток покушения, но как минимум две из этих историй успеха произошли благодаря американским разведданным, которые Бернс раскрыл во время визита в Киев.

"Эти сведения были настолько подробными, что помогли силам безопасности Зеленского предотвратить два отдельных покушения на его жизнь со стороны России", - пишет Уиппл.

Покушения на президента Зеленского

С начала полномасштабной войны России против Украины на президента Владимира Зеленского было совершено более десятка покушений. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее", - заявил Подоляк.

Ранее советник министра обороны Украины Маркиан Лубкивский заявлял, что боевики российской частной военной компании Вагнера планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. Данную информацию подтвердили разведчики и спецназ, отвечающий за охрану главы государства.

"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью, некоторых из них безуспешно отправили в Украину", - сообщил Лубкивский, добавив, что все доказательства относительно заговора будут представлены Международному суду.

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