'Они мне уже надоели': Данилов рассказал, когда в последний раз готовилось покушение на Зеленского

Как отметил Данилов, у него была "не совсем приятная роль", поскольку каждый раз должен был информировать президента о вероятных покушениях.

Данилов рассказал, когда в последний раз россияне готовили покушение на Зеленского / president.gov.ua

С начала полномасштабного вторжения россияне готовили несколько покушений на президента Украины Владимира Зеленского. Однако все они были сорваны украинскими спецслужбами. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Украинской правде".

Как отметил Данилов, у него была "не совсем приятная роль". Каждый раз, когда он получал официальные сообщения об опасности жизни президента, то должен был его информировать.

"Вы понимаете, когда какой-то раз уже приходишь к человеку, говоришь: "господин президент, есть угроза вашей жизни". А он говорит: "Мячеславович, сколько можно, они мне уже надоели", - рассказал секретарь СНБО.

По его словам, в последний раз такие сообщения были 7 марта. "Почему? Потому что на 7 марта они планировали окончание этой "операции", - добавил Данилов.

Покушения на президента Зеленского

С начала полномасштабной войны России против Украины на президента Владимира Зеленского было совершено более десятка покушений. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее", - заявил Подоляк.

Ранее советник министра обороны Украины Маркиан Лубкивский заявлял, что боевики российской частной военной компании Вагнера планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. Данную информацию подтвердили разведчики и спецназ, отвечающий за охрану главы государства.

"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью, некоторых из них безуспешно отправили в Украину", - сообщил Лубкивский, добавив, что все доказательства относительно заговора будут представлены Международному суду.

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