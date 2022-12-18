"Он потерял адекватность": Зеленский жестко высказался о нежелании говорить о мире с Путиным

Владимир Зеленский убежден, что российский диктатор на самом деле не хочет договариваться о мире, он просит о другом.

Зеленский не соглашается на переговоры с Путиным / Коллаж фото Офис президента Украины, сайт Кремля

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина невозможны, так как "директор" России "потерял адекватность под тяжестью своих чрезвычайных полномочий". Об этом заявил Владимир Зеленский во время интервью иностранным телеканалам.

"Я не уверен, что (Путин - Главред) правильно понимает все, что происходит. И я не уверен, что он в целом готов делать выводы из той трагедии, которую он нанес нам, миру и своему обществу. Нет возвратности в этих действиях", - сказал Зеленский.

Зеленский убежден, что с Путиным нет смысла садиться за стол переговоров, так как он придет разговаривать не о мире.

"Очень сложно, когда ты сидишь с голыми руками, а напротив тебя сидит человек, представьте себе, у которого просто пулемет или ядерное оружие. Он пришел на встречу с ядерным оружие. В руках физически или в голове - не имеет значения. Он пришел не для того, чтобы говорить о мире. Этот человек говорит о мире, который он видит. Но мы видим разный мир. У нас разная ментальность. Совсем", - сказал Зеленский.

Президент Украины не видит в Путине мирового лидера, он выглядит как "обычный человек с необычными полномочиями". Зеленский добавил, что диктатор просто не выдержал ту власть, которая оказалась у него в руках.

"Эти полномочия его изменили и он потерял адекватность. Потому что надо быть очень сильным человеком с достаточным внутренним развитием и с широким мировоззрением для того, чтобы выдержать ту власть, которую ему исторически дали. Я считаю, что он ее не выдержал и превратился в авторитарного человека", - добавил президент Украины.

Переговоры Украины и России

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что глава агрессора РФ Владимир Путин не собирается вести переговоры и завершать войну против Украины. По его словам, Москва демонстрирует не готовность к диалогу, а намерение воевать на истощение.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что переговоров с Путиным быть не должно, поскольку он является недоговороспособным политиком. По его словам, очевидный выход из ситуации – победа Украины.

Министр обороны Алексей Резников сказал, что силы обороны Украины будут продолжать военную операцию с целью освобождения своих территорий. Войска ожидают, пока промерзнет почва, и появятся оптимальные условия для проведения контрнаступательной операции.

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