"Решение очевидно – победа Украины": Подоляк заявил, что переговоры с Путиным невозможны

Европейские лидеры наверняка осознают, что директор оккупанта РФ Владимир Путин является политиком, с которым невозможно договориться, сказал Михаил Подоляк.

Путин прямо заявляет о своих планах по уничтожению Украины - Подоляк / Офис президента Украины, сайт Кремля

Глава Кремля Владимир Путин – политик, с которым договориться невозможно. Наверняка такого же мнения придерживаются и европейские лидеры. Он прямо говорит о своем намерении уничтожить Украину, до тех пор, пока его требования не будут выполнены. Вопрос завершения войны должен быть очевидным – победа Киева. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он сказал о том, что с Путиным договориться нельзя. Кремлевский глава государства-агрессора прямо в ультимативной форме заявляет о намерении уничтожить Украину.

По мнению чиновника, аналогичной точки зрения наверняка придерживаются и европейские лидеры, которые ведут диалог с Путиным.

"Путин абсолютно недоговороспособный. Думаю, это осознают все европейские лидеры, периодически беседующие с ним. Он прямо заявляет, что презирает международное право, хочет захватывать территории и убивать украинцев, пока его требования не выполнят. Решение очевидно: победа Украины", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Война России против Украины

Британское издание Financial Times опубликовало статью о том, что интересы Запада и Украины относительно переговоров с Россией могут разойтись.

Западный мир опасается применения Москвой ядерного оружия в случае попытки украинской армии освободить Крым.

Также журналисты привели цитату президента Владимира Зеленского. Он сказал, что Киев не собирается вести диалог с Москвой.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк считает, что миру не о чем говорить с главой страны-агрессора РФ Владимиром Путиным. По словам Подоляка, у Путина уже нет политических перспектив в своей стране. Единственный шанс России удержаться в существующих границах – провести смену элит.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сказал, что Путин проиграл на войне с Украиной по всем направлениям. Но будет еще много боев. По мнению Милли, зимой и у ВСУ, и у оккупантов РФ будет время для проведения наступательных операций.

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