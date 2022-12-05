Мир – не врач, а Путин не пациент: Зеленский отверг призывы к переговорам с Россией

Зеленский не собирается вести переговоры с агрессором Россией / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Некоторые союзники Украины на Западе призывают Киев к началу переговоров с Москвой из-за опасений эскалации войны в случае попытки освободить оккупированный Крым военным путем. Однако президент Владимир Зеленский решительно отвергает такие инициативы.

В материале Financial Times говорится о том, что интересы Украины и западного мира по переговорам с агрессором Россией могут разойтись. Военные преступления оккупантов и разрушения закалили украинское общество, которое выступает против компромиссов с захватчиками.

Как отмечают журналисты, некоторые союзники Киева на Западе опасаются, что намерения Украины вернуть Крым военным путем могут привести к эскалации войны со стороны Путина, в том числе, возможно, и с применением ядерного оружия.

Впрочем, президент Зеленский подтверждает четкую позицию Украины и отклоняет призывы к переговорам с оккупантами.

"Мир - не врач с большим опытом, не врач Путина, и Путин - не пациент этого мира", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не намерена вести переговоры с Россией.

Москва намерена использовать переговорный процесс, чтобы получить паузу в боевых действиях и подготовиться к новому наступлению. Поэтому украинское государство продолжает освобождать свои территории военным путем.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что наступление сил обороны Украины будет продолжаться и зимой. Киев не должен допустить, чтобы Запад устал от войны. Иначе российские оккупанты будут продвигать тезисы о диалоге на своих условиях.

Рупор Кремля Дмитрий Песков полагает, что пока переговоры РФ и Украины провести невозможно. Он обвинил Киев в, дескать, нежелании говорить с Москвой. О реальных целях переговоров Песков ничего не сказал.

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