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"Разговаривать с Россией надо": Зеленский прокомментировал возможность диалога с РФ и назвал цели ВСУ

18 декабря 2022, 15:42
Зеленский подчеркнул, что Украину не интересует Москва или Санкт-Петербург, нас интересует только наша земля, которую мы хотим деоккупировать.
'Разговаривать с Россией надо': Зеленский прокомментировал возможность диалога с РФ и назвал цели ВСУ
Зеленский заявил, что Украину интересует исключительно возвращение своих земель / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину интересует исключительно возвращение своих земель, а потому ВСУ не собираются идти на Москву. Также украинский гарант отметил, что разговаривать с Россией надо, но только с той Россией, которая готова уважать наше государство. Об этом Зеленский сказал в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.

Так, у Зеленского спросили, когда возобновятся переговоры с Россией с учетом того, что нет цели дойти до Москвы, как это было в 1945 году в случае с Берлином.

"Нас не интересует Москва. Нас не интересует Санкт-Петербург. Нас не интересуют чужие земли. Нас не интересует жизнь Российской Федерации. Поэтому нас интересует только наша земля. И мы хотим ее деоккупировать. Вот и все", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул: "Разговаривать с Россией надо, с той Россией, которая готова уважать вас. Которая готова говорить не оружием, а словами. Которая готова вам отдать, тем или иным путем, ваши законные территории согласно международному праву. Вот с этой Россией можно будет говорить. Но не с нацистской".

Переговоры между Украиной и РФ

Недавно спикер Кремля Дмитрий Песков сделал циничное заявление о завершении войны в Украине. По его словам, "конфликт может закончиться и завтра", и зависит это от президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом Песков намекнул на то, что Украина должна пойти на террористические условия страны-агрессора.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не намерена вести переговоры с Россией. Москва пытается использовать переговорный процесс, чтобы получить паузу в боевых действиях и подготовиться к новому наступлению. Поэтому украинское государство продолжает освобождать свои территории военным путем.

Как отметил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, оптимальным средством ускорения процесса переговоров Украины и России есть поставки вооружений Киеву. Агрессор на призывы украинского государства к миру каждый раз отвечает все большей эскалацией и демонстрацией своей неготовности к реальным переговорам.

Больше новостей о переговорах Украины и РФ:

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