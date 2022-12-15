Ермак жестко высказался о переговорах с Россией

Россия никак не может признать право Украины на существование суверенного государства, сказал глава ОП.

Андрей Ермак / УНИАН

Переговоры с Россией - это последний шаг к миру, а не первый. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Перед переговорами с Украиной Россия должна выполнить еще многие другие условия, написал Ермак в колонке для The Economist.

"Переговоры – это последний шаг к миру, а не первый. Мир — это не просто отсутствие борьбы. Поэтому мнение некоторых западных политиков о том, что сесть за стол переговоров – это первое, что должно состояться, прежде чем в Украине воцарится мир, есть фундаментальной ошибкой", — убежден Ермак.

По его словам, абсурдно призывать обе стороны к разговору, когда Россия никак не может признать право Украины на существование суверенного государства. Так РФ продолжает пользоваться дипломатией как оружием.

"Пока западные страны не создадут эффективных механизмов для сдерживания российских агрессоров, наказания их и не заставят их выполнять свои обязательства согласно международному праву, любые переговоры позволят России использовать дипломатию как оружие, давая себе перерыв для подготовки к следующему акту агрессии", – убежден Ермак.

Руководитель ОП напомнил 10 шагов по миру, которые на саммите G19 предложил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сесть напротив, чтобы подтвердить конец боя, должно быть последним в списке. Есть еще девять вещей, которые предстоят сначала, и все они базируются на принципах Устава ООН и нормах международного права", — подчеркнул Ермак.

Война России против Украины

Британское издание Financial Times опубликовало статью о том, что интересы Запада и Украины относительно переговоров с Россией могут разойтись.

Западный мир опасается применения Москвой ядерного оружия в случае попытки украинской армии освободить Крым.

Также журналисты привели цитату президента Владимира Зеленского. Он сказал, что Киев не собирается вести диалог с Москвой.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк считает, что миру не о чем говорить с главой страны-агрессора РФ Владимиром Путиным. По словам Подоляка, у Путина уже нет политических перспектив в своей стране. Единственный шанс России удержаться в существующих границах – провести смену элит.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сказал, что Путин проиграл на войне с Украиной по всем направлениям. Но будет еще много боев. По мнению Милли, зимой и у ВСУ, и у оккупантов РФ будет время для проведения наступательных операций.

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