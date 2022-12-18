'Это говорит алкоголь': Зеленский высмеял никчемные угрозы россиян из-за систем Patriot для Украины

Президент подтвердил, что лично ведет переговоры с президентом США Джо Байденом относительно передачи Украине систем ПВО Patriot.

Зеленский высмеял угрозы россиян из-за Patriot / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский высмеял ничтожные угрозы российских чиновников из-за возможной передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Глава государства подчеркнул, что угрозы в адрес Украины и Запада вызваны алкоголизмом некоторых россиян. Об этом он сказал в интервью французским каналам TF1 и LCI.

"Угрозы от некоторых российских официальных лиц относительно наличия Patriot на нашей земле, они смешные. Я считаю, что это говорит алкоголь в организме некоторых этих официальных лиц, которые очень часто нетрезвыми что-то формулируют и кому-то угрожают", - заявил украинский гарант.

Отвечая на вопрос журналиста, не идет ли речь именно о том россиянине, чья фамилия начинается на "М"(Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности РФ, - Главред), Зеленский ответил: "Возможно. Я думаю, что он уже давно ни на что не начинается, он уже давно закончился".

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Также президент подтвердил, что лично ведет переговоры с президентом США Джо Байденом относительно передачи Украине систем ПВО Patriot.

"Процесс идет, я этим лично занимаюсь. В принципе, это очень для нас нужно... Для меня это важно – это мои отношения с президентом Байденом", - сказал Зеленский и добавил, что "с большим позитивом смотрит на этот вопрос".

Передача Украине ПВО Patriot

Как сообщал Главред, США завершают подготовку по отправке в Украину систем противоракетной обороны Patriot. Как отметил министр обороны Украины Алексей Резников, системы ПВО Patriot могут появиться на поле боя уже на следующем этапе войны.

"Мы уже долгое время обсуждаем передачу Украине систем Patriot с нашими партнерами, потому что эта система дорога и разработана с высокой степенью сложности. Я считаю, что Patriot также могут появиться на нашем поле боя, но на следующем этапе", - отметил министр.

Известно, что американские партнеры планируют отправить в Украину одну батарею ЗРК Patriot, которая охватывает до восьми пусковых установок. Комплексы ПВО выделят из запасов Пентагона и переместят их из другой страны.

Недавно президент США Джо Байден намекнул на новости о возможных поставках Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Прямо перед посадкой Байдена на президентский самолет репортер спросил у него, будут ли США передавать Украине ракетные комплексы Patriot. "Вы все скоро услышите", - сказал Байден.

Как заметил редактор военного портала Defense Express Олег Катков, американская система ПВО Patriot легко способна сбивать иранские дроны модели "Шахед", но она в принципе предназначена для уничтожения баллистических ракет.

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