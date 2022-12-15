Украина получит ЗРК "Patriot": эксперт рассказал, где будут стоять первые системы

Необходимых комплексов ЗРК "Patriot" для защиты всей Украины у нас не будет, пояснил эксперт.

Эксперт рассказал, где будут стоять первые системы / скриншот YouTube

Для того, чтобы защитить Украину, необходимы десятки или даже сотни ЗРК "Patriot". Первые системы, которые нам передадут партнеры, будут защищать самые важные объекты.

В интервью Главреду главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков отметил, что необходимых комплексов для защиты всей Украины у нас не будет.

"И поэтому можно сделать предположение, что ими будет охраняться некий объект, который именно в такой дорогостоящей защите ПВО и ПРО нуждается. Потому что "Patriot" могут уничтожать не только баллистические, но и крылатые ракеты, самолеты. Например, для противодействия баллистическим ракетам используется ракета MSE, которая имеет кинетический перехватчик. И это - ее особенность, потому что она уничтожает баллистические ракеты на дальности до 60 км", - отметил эксперт.

Катков объяснил, что PAC-2 MSE может уничтожать самолеты на дистанции до 160 км в зависимости от высоты полета самого самолета.

"Особенность "Patriot" в том, что это действительно комплекс противоракетной обороны, который также может уничтожать и самолеты на дальностях в два с половиной раза больше, чем сейчас могут сбивать ВСУ", - подытожил эксперт.

Передача Украине ПВО Patriot

14 декабря СМИ сообщили, что США завершают подготовку по отправке в Украину системы противоракетной обороны Patriot. Про передачу Patriot может быть объявлено уже на этой неделе, сказали два американских чиновника.

21 ноября вице-премьер-министр, глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак предложил разместить дополнительные установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot у границы с Украиной.

Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предложение Польши переместить в Украину батареи ПВО Patriot. По его словам, Альянс предоставил Украине системы противовоздушной обороны, но если речь идет о конкретных мощностях, то это должно быть решение национального правительства.

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