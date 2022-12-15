Западные партнеры сделали первый шаг к закрытию украинского неба - Свитан

Когда в Украине будет хотя бы одна батарея Patriot, можно будет говорить о закрытии украинского неба, считает эксперт.

ПВО Патриот, Роман Свитан / скриншот YouTube

Западные партнеры готовы предоставить Украине системы ПВО и ПРО Patriot. Это говорит о том, что над нашей страной начинают закрывать небо.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан в комментарии 24 каналу отметил, что Patriot – это не только система, но и знаковое действие, несущее за собой еще и сопутствующие системы.

Когда в Украине будет хотя бы одна батарея Patriot, можно будет говорить о закрытии украинского неба. Кроме того, закрытие неба со стороны Пентагона и НАТО, ведь Patriot в связи с другими системами ПВО и ПРО.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

"Определенная сеть военных спутников, отслеживающих точки пуска баллистических ракет, вычисляет траекторию движения баллистической ракеты, передает данные на систему управления самой системы ПВО, далее уже выводит ракету в точку встречи. Это определенное количество информации, проходящей по разным каналам. Это первый шаг к закрытию украинского неба, это знаковое событие", - заявил Свитан.

Передача Украине ПВО Patriot

14 декабря СМИ сообщили, что США завершают подготовку по отправке в Украину системы противоракетной обороны Patriot. Про передачу Patriot может быть объявлено уже на этой неделе, сказали два американских чиновника.

21 ноября вице-премьер-министр, глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак предложил разместить дополнительные установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot у границы с Украиной.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

После этого Берлин дал понять, что предложенные Польше ЗРК Patriot предназначены только для использования на территории НАТО.

Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предложение Польши переместить в Украину батареи ПВО Patriot. По его словам, Альянс предоставил Украине системы противовоздушной обороны, но если речь идет о конкретных мощностях, то это должно быть решение национального правительства.

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