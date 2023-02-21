Россия 24 февраля может атаковать ракетами и дронами: Подоляк рассказал, чего ожидать украинцам

Агрессор Россия попытается использовать остатки своих ракет, чтобы атаковать территорию Украины, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Украина выстоиит в своей борьбе и перейдет в контрнаступление - Подоляк / Коллаж Офис президента, АрміяInform, Минобороны РФ

Страна-оккупант Россия в годовщину начала полномасштабной войны против Украины может попытаться атаковать Украину остатками своих ракет и дронами. Ожидаются частые сигналы воздушной тревоги. Захватчики, вероятно, будут распространять фейки о своих мнимых "успехах" на фронте. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Как сообщает 24 канал, он рассказал, что российские оккупанты к 24 февраля могут атаковать Украину остатками своих ракетных ресурсов, ударными беспилотниками и пытаться прорывать фронт.

"Президент Владимир Зеленский абсолютно прав в том, что говорит о попытке реванша России", - сказал Подоляк.

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Чиновник призвал украинцев быть готовыми к тому, что в ближайшие дни могут быть частые сигналы воздушной тревоги и фейковые заявления захватчиков о якобы "успехах" на фронте.

По его словам, Украина выдержит, уничтожит самые боеспособные российские подразделения, после чего перейдет к контрнаступлению.

"Мы понимаем риски, которые есть. Они попытаются использовать остатки ракетных ресурсов для того, чтобы атаковать территорию Украины. Должны осознавать, что следующие несколько дней будут иметь для нас определенную негативную эмоциональную окраску. Мы выдержим, уничтожим дополнительное количество наиболее боеспособных остатков российской армии и контрнаступление позволит нам эффективно продвигаться в рамках деоккупации своей территории", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Наступление России на Украину

В Главном управлении разведки Минобороны ранее заявили, что у агрессора России нет ресурсов, чтобы организовать широкомасштабное наступление на Украину 24 февраля. По данным разведчиков, оккупанты будут атаковать на Донбассе, чтобы попытаться достичь тактического продвижения.

Журналисты американского издания The New York Times опубликовали возможные сценарии дальнейших событий на поле боя России против Украины. Они предположили, что войска РФ могут попытаться окружить силы обороны Украины на Донбассе и открыть второй фронт в Харьковской и Сумской областях.

В Институте изучения войны заявили, что наступление оккупационной армии РФ в Луганской области не приведет захватчиков к каким-либо существенным достижениям. Как полагают аналитики, у россиян проблемы с резервами и заменой танков, часть из которых были потеряны в боях с ВСУ.

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Война России против Украины: