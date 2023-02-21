УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Россия 24 февраля может атаковать ракетами и дронами: Подоляк рассказал, чего ожидать украинцам

21 февраля 2023, 09:43
Агрессор Россия попытается использовать остатки своих ракет, чтобы атаковать территорию Украины, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Подоляк, ПВО ВСУ, ракета РФ
Украина выстоиит в своей борьбе и перейдет в контрнаступление - Подоляк / Коллаж Офис президента, АрміяInform, Минобороны РФ

Страна-оккупант Россия в годовщину начала полномасштабной войны против Украины может попытаться атаковать Украину остатками своих ракет и дронами. Ожидаются частые сигналы воздушной тревоги. Захватчики, вероятно, будут распространять фейки о своих мнимых "успехах" на фронте. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Как сообщает 24 канал, он рассказал, что российские оккупанты к 24 февраля могут атаковать Украину остатками своих ракетных ресурсов, ударными беспилотниками и пытаться прорывать фронт.

"Президент Владимир Зеленский абсолютно прав в том, что говорит о попытке реванша России", - сказал Подоляк.

видео дня

Чиновник призвал украинцев быть готовыми к тому, что в ближайшие дни могут быть частые сигналы воздушной тревоги и фейковые заявления захватчиков о якобы "успехах" на фронте.

По его словам, Украина выдержит, уничтожит самые боеспособные российские подразделения, после чего перейдет к контрнаступлению.

"Мы понимаем риски, которые есть. Они попытаются использовать остатки ракетных ресурсов для того, чтобы атаковать территорию Украины. Должны осознавать, что следующие несколько дней будут иметь для нас определенную негативную эмоциональную окраску. Мы выдержим, уничтожим дополнительное количество наиболее боеспособных остатков российской армии и контрнаступление позволит нам эффективно продвигаться в рамках деоккупации своей территории", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Наступление России на Украину

В Главном управлении разведки Минобороны ранее заявили, что у агрессора России нет ресурсов, чтобы организовать широкомасштабное наступление на Украину 24 февраля. По данным разведчиков, оккупанты будут атаковать на Донбассе, чтобы попытаться достичь тактического продвижения.

Журналисты американского издания The New York Times опубликовали возможные сценарии дальнейших событий на поле боя России против Украины. Они предположили, что войска РФ могут попытаться окружить силы обороны Украины на Донбассе и открыть второй фронт в Харьковской и Сумской областях.

В Институте изучения войны заявили, что наступление оккупационной армии РФ в Луганской области не приведет захватчиков к каким-либо существенным достижениям. Как полагают аналитики, у россиян проблемы с резервами и заменой танков, часть из которых были потеряны в боях с ВСУ.

Смотрите видео Главред - Кочетков сделал прогноз о наступлениит России к 24 февраля

Война России против Украины:

Михаил Подоляк Офис президента война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:54

"Аркан нападения": экстрасенс пояснил, в какие дни надо опасаться атак россиян

09:43

Россия 24 февраля может атаковать ракетами и дронами: Подоляк рассказал, чего ожидать украинцамВидео

09:28

"Позвоню Путину и Зеленскому": Трамп хвастливо пообещал закончить войну за сутки

09:18

Погибли вместе в одном окопе, защищая Украину: история супружеской пары из Кропивницкого

09:10

Скончался основатель легендарной украинской рок-группы

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:10

Гороскоп на сегодня 21 февраля 2023: Скорпионам - проблемы, Ракам – освобождение от страховВидео

08:47

"Создаем петушиную дивизию": появилось видео вербовки Пригожиным зеков в РФВидео

08:30

Изменится ли ситуация после визита Байдена?мнение

08:29

Останется ли курс доллара в Украине весной по 40 гривен: прогноз экспертаВидео

Реклама
08:02

"Биомассу можно гнать и по болоту": эксперт объяснил, остановит ли теплая погода наступление РФВидео

08:00

Россия к марту бросит в Украину резерв в 150-200 тысяч, но проиграет войну – генерал РоманенкоЭксклюзив

07:50

"Добавив сотни тысяч к уже призванным": Путин может объявить о новой мобилизации - NYTВидео

07:49

Как похудеть, если вам за 40: простые советы, ведущие к идеальному телуВидео

07:08

У Украины есть потенциал вернуть инициативу на фронте в 2023 году: в ISW назвали условие

06:39

БМП Marder будут готовы к отправке в Украину до конца марта

06:20

Пригожин спешит до конца весны закопать всех зэков в землюмнение

05:35

Гороскоп на март 2023 года для Дев: расставание, прибыль и избавление от проблемВидео

04:55

"Готовимся ко всему": эксперт объяснил, чего стоит ожидать от РФ в ближайшие дниВидео

04:03

"Нужно затянуть пояса": Путин готовит "сюрпризы" для россиян - военнослужащийВидео

03:30

Свержение режима Путина и освобождение Крыма: Пономарев назвал условия больших перемен в РФВидео

Реклама
03:05

Известная украинская прыгунья показала на камеру жаркие поцелуи в ярком бодиВидео

02:40

Как приготовить гору вкуснейших котлет за копейки: секретные ингредиенты, которые можно добавить в фаршВидео

02:05

"РФ жаждет территории Украины": в Сеть слили секретные записки Буша за 2009 год

01:33

"Стареющая баба хватается за всё": Волочкова задрала юбку прямо на сценеВидео

00:51

Почему 21 февраля нельзя трогать деньги: приметы и важные запретыВидео

00:06

Украина работает над поставками вооружения, которого не было раньше в пакетах помощи - ЗеленскийВидео

00:03

Названы идеальные жены по знаку зодиака: они главные героини мужских грезВидео

20 февраля, понедельник
23:50

"РФ может отправить на Киев 100 самолетов": эксперт о том, сколько самолетов смогут прорватьсяВидео

23:30

"Следующие дни будут решающими для всего мира": Бербок заявила об ужасных последствиях войны в УкраинеВидео

23:03

Почему 22 февраля нельзя трогать и чесать уши: приметы и главные запретыВидео

23:02

"Не оставляет места для дипломатических отношений": Грузия обиделась на действия УкраиныВидео

22:49

Байден четко понял, зачем Украине истребители, когда услышал сирену в Киеве - ПодолякВидео

22:08

Почему на похороны надевают черное: выдуманные ненужные правила или важные традиции

21:47

Жизель Бюндхен похвасталась стальными кубиками пресса на бразильском карнавале

21:29

Украина поможет Молдове с Приднестровьем: Зеленский назвал главное условиеВидео

20:51

Дома с людьми могут рухнуть: в Турции новое мощное землетрясениеВидео

20:45

Байден показал Путину средний палецмнение

20:40

В бою с оккупантами погиб снайпер ВСУ, прошедший обучение в Британии

20:35

Кристина Горняк назвала виновных в ее разводе с Владимиром Остапчуком

20:20

"Сейчас нужна максимальная мобилизация": Кулеба заявил, что Украина готовится к большой битвеВидео

Реклама
20:07

Верка Сердючка разболтала диагноз Андрея ДанилкоВидео

19:53

Ожидаемое всеми наступление РФ все еще может произойти - РезниковВидео

19:49

Как визит Байдена в Киев ткнул Путина носом в его провалмнение

19:40

"Вершина нашей мечты": Игнат рассказал, какое оружие уничтожит оккупантов и приблизит Украину к победеВидео

19:39

Говорили о следующих месяцах на фронте: у Байдена раскрыли детали переговоров с ЗеленскимВидео

19:00

Вычесываем кошку правильно: 5 шагов к блестящей и шелковистой шерсти

18:45

Байден "сломал" речь Путина: эксперт сказал, о чем заявит диктатор РФ 21 февраляВидео

18:34

Блогерша срывала с себя кожу ногтями после попыток повторить модный образ Doja CatВидео

18:26

"Там поляжет еще не одна тысяча россиян": военный объяснил, почему оккупанты вцепились в УгледарВидео

17:55

Медведев в истерике из-за визита Байдена в Киев: он внезапно признал мощную поддержку Украины ЗападомВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять