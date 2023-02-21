У Путина есть козырь, но даже он не переломит ход войны в пользу РФ - эксперт

Если российский диктатор Владимир Путин решится на его применение, это может привести к еще большей консолидации украинского общества.

Георгий Тука оценил риск применения РФ ядерного оружия / Фото УНИАН

Ядерное оружие - козырь, который есть у страны-агрессора России. Но если президент РФ Владимир Путин решится на его применение, это не переломит ход войны в его пользу и может привести к еще большей консолидации украинского общества. Такое мнение в интервью Главреду озвучил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука.

Он объяснил, что ядерное оружие бывает разных типов – тактическое и стратегическое. Когда речь идет о возможности использования Россией ядерного оружия, имеется в виду тактическое.

"Конечно, тактический ядерный удар не способен одним взрывом уничтожить весь Харьков, Киев или Одессу, но жертв будет много. Россияне надеются, что после такого удара украинцы "протрезвеют" и наконец прекратят оказывать сопротивление. Однако социология свидетельствует, что абсолютное большинство украинцев не настроены полагаться на миролюбие северного соседа и готовы бороться даже в случае ядерного удара. То есть применение ядерного оружия может привести к еще большей консолидации украинского общества", - сказал Тука.

видео дня

Вместе с тем он не исключает вероятность сценария, при котором РФ применит тактическое ядерное оружие.

"Действия российских властей неоднократно убедили в том, что нельзя сочетать понятия "здравый смысл", "логика" и "российская власть". Умом Россию не понять... От нее можно и нужно ожидать всего", - резюмировал Тука.

Как сообщал Главред, большинство украинцев - 89% - готовы продолжать сопротивляться оккупантам даже после применения Россией тактического ядерного оружия. Об этом свидетельствуют данные Доклада Мюнхенской конференции по безопасности, проведенного в ноябре 2022 года.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, уверен, что Россия не применит ядерное оружие в войне против Украины, рисков практически нет.

Отметим, военный эксперт Олег Жданов считает, что российское ядерное оружие может оказаться непригодным к использованию из-за ненадлежащего технического обслуживания ядерных боезарядов и ракет-носителей.

Другие новости: