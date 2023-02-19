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РФ устраивает ядерный шантаж перед визитом Байдена в Европу — ГУР

19 февраля 2023, 16:55
Экипажи ракетных подлодок РФ стратегического назначения проинформировали о боевой подготовке и возможном выходе в район пуска.
Россия, ядерное оружие
Россия готовит ядерный шантаж / Фото ua.depositphotos.com

Накануне визита президента США в Европу Россия начинает масштабные ядерные учения, усиливая ядерный шантаж.

"Подтверждена подготовка компонентов стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования", — говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

Отмечается, что в рамках подготовки к учениям Вооруженные силы России проверили систему централизованного боевого управления "Монолит". В частности, проверены каналы боевого управления, силы и средства стратегических ядерных сил (СЯС). Система была переведена в высшие степени боевой готовности.

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Кроме того, экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения проинформировали о боевой подготовке и возможном выходе в район пуска. Также на авиабазе "Тамбов" развернули вспомогательный пункт управления командования дальней авиации.

"Такие действия военно-политического руководства РФ, в частности, являются попыткой помешать визиту Джо Байдена в Европу, который запланирован на 20-22 февраля, путем прямого ядерного шантажа и ослабить международную поддержку Украины", — сообщили в ГУР.

Ранее сообщалось, что накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину президент США Джо Байден приедет в Польшу.

В ходе визита 20-22 февраля глава Белого дома выступит с речью, а также проведет переговоры с президентом Анджеем Дудой и лидерами Бухарестской девятки.

Как сообщал Главред, польское издание Dziennik Gazeta Prawna писало со ссылкой на свои источники, что президент Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден на следующей неделе могут встретиться в Польше. Украинский гарант, вероятно, представит Формулу мира, которая заключается в восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины в границах 1991 года.

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ядерное оружие Владимир Путин Джо Байден ГУР
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