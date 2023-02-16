Байден приедет в Польшу: названы сроки визита и детали программы

Встреча главы Белого дома Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским ни Варшаве, ни в Киеве не планируется.

Джо Байден посетит Польшу 20-22 февраля / Фото ОП

Накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину президент США Джо Байден приедет в Польшу.

В ходе визита 20-22 февраля глава Белого дома выступит с речью, а также проведет переговоры с президентом Анджеем Дудой и лидерами Бухарестской девятки, пишет TVN24.

Как отметил посол США в Польше Марк Бжезинский, Байден прибудет в Варшаву вечером 20 февраля. Его выступление перед польским народом запланировано на вторник, 21 февраля, в 17:30 в Аркаде Кубицкого. Мероприятие могут посетить все желающие.

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"Это исторический момент", – сказал Бжезинский.

Отметим, в последний раз Байден посетил Польшу 25 марта 2022 года. Тогда визит президента США проходил в рамках его экстренной миссии по укреплению обороны НАТО после жестокого вторжения РФ.

Место, где Байден будет провозглашать речь в этот раз, выбрано не случайно. Оно имеет символическое значение, поскольку Старый город и вся Варшава были разрушены во время Второй мировой войны и "возродились из пепла" – так будет и с Украиной, считает Бжезинский.

При этом посол отметил, что встреча Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским ни Варшаве, ни в Киеве не планируется.

Справка. Аркады Кубицкого – сооружение, которое было возведено по проекту польского архитектора Якуба Кубицкого в 1818 – 1821 годах возле королевского дворца в Варшаве. В 1944 году было взорвано гитлеровскими войсками, но аркады сохранились и были восстановлены в 2006 году.

Как сообщал Главред, польское издание Dziennik Gazeta Prawna писало со ссылкой на свои источники, что президент Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден на следующей неделе могут встретиться в Польше. Украинский гарант, вероятно, представит Формулу мира, которая заключается в восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины в границах 1991 года.

Президент Зеленский заявил, что его пока не приглашали приехать в Польшу с новым визитом на встречу с президентом Штатов Джо Байденом. В то же время он подчеркнул, что и так часто встречается с главой Белого дома.

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