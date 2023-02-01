"Меня не приглашали": Зеленский удивил заявлением о новой встрече с Байденом

Президент США Джо Байден хочет посетить несколько европейских стран в феврале 2023 года.
Сообщалось, что на фоне возможного нового наступления России на Украину Байден принял такое решение.
Однако встретится ли он с президентом Украины Владимиром Зеленским - неизвестно.
По словам самого президента Украины, он не получал приглашение на встречу с Байденом, которая может состояться в Польше.
Но Зеленский заметил, что и так часто встречается с американским лидером.
"Что касается президента Соединенных Штатов - мы иногда встречаемся с ним. Меня не приглашали в Польшу", - сказал Зеленский, передает Укринформ.
Визит Зеленского в США
21 декабря президент Украины Владимир Зеленский отправился в свой первый официальный визит после масштабного вторжения войск России в нашу страну. Президент в США встретился с главой Белого дома Джо Байденом.
После встречи с глазу на глаз лидеры обеих стран провели совместную пресс-конференцию.
Также Зеленский выступил в американском Конгрессе на специальном совместном заседании членов Палаты представителей и Сената в поддержку демократии.
По пути домой после визита в США Зеленский провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой в Жешуве. Во время разговора главы государств подвели итоги 2022 года, принесшего чрезвычайно сложные исторические вызовы из-за полномасштабной войны, которую 24 февраля начала Россия против Украины. Также Зеленский поблагодарил Дуду за мощную поддержку украинцев со стороны Польши и ее граждан.
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