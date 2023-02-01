"Меня не приглашали": Зеленский удивил заявлением о новой встрече с Байденом

Владимир Зеленский заявил, что он и так часто встречается с американским лидером Джо Байденом.

Зеленский и Байден / t.me/V_Zelenskiy_official

Президент США Джо Байден хочет посетить несколько европейских стран в феврале 2023 года.

Сообщалось, что на фоне возможного нового наступления России на Украину Байден принял такое решение.

Однако встретится ли он с президентом Украины Владимиром Зеленским - неизвестно.

По словам самого президента Украины, он не получал приглашение на встречу с Байденом, которая может состояться в Польше.

Но Зеленский заметил, что и так часто встречается с американским лидером.

"Что касается президента Соединенных Штатов - мы иногда встречаемся с ним. Меня не приглашали в Польшу", - сказал Зеленский, передает Укринформ.

Визит Зеленского в США

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский отправился в свой первый официальный визит после масштабного вторжения войск России в нашу страну. Президент в США встретился с главой Белого дома Джо Байденом.

После встречи с глазу на глаз лидеры обеих стран провели совместную пресс-конференцию.

Также Зеленский выступил в американском Конгрессе на специальном совместном заседании членов Палаты представителей и Сената в поддержку демократии.

По пути домой после визита в США Зеленский провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой в Жешуве. Во время разговора главы государств подвели итоги 2022 года, принесшего чрезвычайно сложные исторические вызовы из-за полномасштабной войны, которую 24 февраля начала Россия против Украины. Также Зеленский поблагодарил Дуду за мощную поддержку украинцев со стороны Польши и ее граждан.

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