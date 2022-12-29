Зеленский просил танки и самолеты, но США отказали - Politico

Президент Украины Владимир Зеленский летал в США и лично общался с американским коллегой Джо Байденом. Он просил, чтобы Америка передала Украине современные танки и самолеты. Однако США отказали в этом, сообщает Politico.
"Байден остался непоколебим по отношению к некоторым просьбам о танках, ракетах и истребителях", - сообщает издание.
При этом президент США согласился передать Украине системы ПВО Patriot и высокоточные бомбы.
Американские чиновники боятся, что передача современной военной техники "может спровоцировать эскалацию конфликта и придет к затягиванию сроков потенциальных переговоров".
Визит Зеленского в США
Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился в свой первый официальный визит после масштабного вторжения войск России в нашу страну. Президент в США встретился с главой Белого дома Джо Байденом.
После встречи с глазу на глаз лидеры обеих стран провели совместную пресс-конференцию.
Также Зеленский выступил в американском Конгрессе на специальном совместном заседании членов Палаты представителей и Сената в поддержку демократии.
По пути домой после визита в США Зеленский провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой в Жешуве. Во время разговора главы государств подвели итоги 2022 года, принесшего чрезвычайно сложные исторические вызовы из-за полномасштабной войны, которую 24 февраля начала Россия против Украины. Также Зеленский поблагодарил Дуду за мощную поддержку украинцев со стороны Польши и ее граждан.
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