Зеленский просил танки и самолеты, но США отказали - Politico

Американские чиновники боятся эскалации конфликта на фронте в Украине.

Зеленский просил у Байдена танки и самолеты / Коллаж фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский летал в США и лично общался с американским коллегой Джо Байденом. Он просил, чтобы Америка передала Украине современные танки и самолеты. Однако США отказали в этом, сообщает Politico.

"Байден остался непоколебим по отношению к некоторым просьбам о танках, ракетах и истребителях", - сообщает издание.

При этом президент США согласился передать Украине системы ПВО Patriot и высокоточные бомбы.

Американские чиновники боятся, что передача современной военной техники "может спровоцировать эскалацию конфликта и придет к затягиванию сроков потенциальных переговоров".

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился в свой первый официальный визит после масштабного вторжения войск России в нашу страну. Президент в США встретился с главой Белого дома Джо Байденом.

После встречи с глазу на глаз лидеры обеих стран провели совместную пресс-конференцию.

Также Зеленский выступил в американском Конгрессе на специальном совместном заседании членов Палаты представителей и Сената в поддержку демократии.

По пути домой после визита в США Зеленский провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой в Жешуве. Во время разговора главы государств подвели итоги 2022 года, принесшего чрезвычайно сложные исторические вызовы из-за полномасштабной войны, которую 24 февраля начала Россия против Украины. Также Зеленский поблагодарил Дуду за мощную поддержку украинцев со стороны Польши и ее граждан.

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