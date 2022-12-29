"Стопроцентное совпадение": визит Зеленского в США был очень успешным - подробности от Ермака

Администрация Байдена заявила о готовности выполнить все договоренности.

Визит Зеленского в США был очень успешным / t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский президент Владимир Зеленский летал с важной миссией в США. Стоит отметить, что его там искренне ждали. Этот визит стал невероятно успешным для украинской стороны, ведь получилось договориться о том, что важно для нашего государства. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Он отметил, что даже обычные люди, живущие в США, были рады видеть Зеленского в Вашингтоне.

"Это был очень успешный визит. Было очень приятно гордиться президентом Зеленским и Украиной, потому что когда люди в США видели наш флаг на машинах, они останавливались, фотографировали, снимали. Отношение к Украине историческое и я очень рад этому", — сказал Ермак.

Глава ОП заметил, что у Зеленского "стопроцентное совпадения с американцами". Обе стороны понимают, что в вопросах с Путиным не может быть никаких компромиссов.

"Они четко сегодня с нами. И они считают, что наша победа - это будет и их победа", - добавил Ермак.

Зеленскому удалось договориться с США в вопросах, которые касаются военной помощи Украине. Ермак отметил, что Администрация Байдена готова реализовать все, о чем было договорено.

"Я говорил с Джейком Салливаном (советником президента США по национальной безопасности - Главред) и мы составили план. Я радуюсь тому, что они настроены не просто говорить, каким успешным был визит, но и реализовывать. А для нас это и оружие, и поддержка, и реализация мирного плана Зеленского, и многое другое", — заявил Ермак.

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился в свой первый официальный визит после масштабного вторжения войск России в нашу страну. Президент в США встретился с главой Белого дома Джо Байденом.

После встречи с глазу на глаз лидеры обеих стран провели совместную пресс-конференцию.

Также Зеленский выступил в американском Конгрессе на специальном совместном заседании членов Палаты представителей и Сената в поддержку демократии.

По пути домой после визита в США Зеленский провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой в Жешуве. Во время разговора главы государств подвели итоги 2022 года, принесшего чрезвычайно сложные исторические вызовы из-за полномасштабной войны, которую 24 февраля начала Россия против Украины. Также Зеленский поблагодарил Дуду за мощную поддержку украинцев со стороны Польши и ее граждан.

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