Зеленский после визита в США встретился с Дудой: о чем говорили лидеры Европы

Владимир Зеленский поблагодарил Анджея Дуду за мощную поддержку украинцев со стороны Польши и ее граждан.

Зеленский встретился с Дудой на пути домой / Офис президента, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский на пути домой после визита в США провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

Как сообщает Офис президента Украины, встреча прошла в Жешуве. Во время разговора главы государств подвели итоги 2022 года, принесшего чрезвычайно сложные исторические вызовы из-за полномасштабной войны, которую 24 февраля начала Россия против Украины.

Отмечается, что Владимир Зеленский поблагодарил Анджея Дуду за мощную поддержку украинцев со стороны Польши и ее граждан.

Также лидеры обсудили стратегические планы на будущее, повестку дня двусторонних отношений и взаимодействия на международном уровне в следующем году.

Зеленский встретился с Дудой / скриншот

"Президенты коснулись широкого спектра тем с акцентом на усилении обороноспособности украинского государства и гуманитарным вопросам, что чрезвычайно важны, в частности, для украинских временных переселенцев, которые были вынуждены уехать с Украины, спасаясь от войны", - сообщили в Офисе президента.

Встреча Зеленского и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился в свой первый официальный визит после масштабного вторжения войск России в нашу страну. Президент встретится со своим коллегой Джо Байденом в США.

После встречи с глазу на глаз лидеры обеих стран провели совместную пресс-конференцию.

Байден заявил, что Украина превзошла ожидания России, одержав победу в битвах за Киев, Харьков и Херсон. Байден отметил, что украинский гарант ищет справедливого мира. Зато российский диктатор Владимир Путин не намерен остановить эту несправедливую войну.

В свою очередь, Зеленский заявил, что его визит в США стал историческим для отношений Украины и Америки – за 300 дней полномасштабной войны они вышли на новый уровень. "Мы вышли на уровень реального союзничества, которое наполнено содержанием", - сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в США также выступил в американском Конгрессе на специальном совместном заседании членов Палаты представителей и Сената в поддержку демократии. В общей сложности выступление Зеленского в Конгрессе США длилось более двадцати минут.

Конгрессмены стоя приветствовали лидера Украины аплодисментами несколько минут подряд. Зеленский поблагодарил за аплодисменты, отметив, что для него этого многовато, поэтому пусть все будет для великого украинского народа.

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