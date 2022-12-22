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"Украина открыта к диалогу о мире": в РФ запустили фейк после встречи Зеленского с Байденом

22 декабря 2022, 11:03
Посол РФ в США назвал пустым звуком высказывания Белого дома об отсутствии намерения идти на конфронтацию с Россией.
Зеленский, Байдан
В РФ запустили фейк после встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом / t.me/V_Zelenskiy_official

В РФ пропагандисты запустили новый фейк после встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Российские пропагандисты вложили в уста американского лидера слова о якобы готовности Украины к "диалогу о мире", сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Враждебные медиа сообщили, что на пресс-конференции по завершении переговоров Байден заявил, что Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией, Зеленский в знак подтверждения кивнул, однако эта информация не соответствует действительности", - уверяют в СНБО.

Вместе с тем посол РФ в США назвал пустым звуком высказывания Белого дома об отсутствии намерения идти на конфронтацию с Россией.

"Под аплодисменты и язвительные улыбки, в сущности, объявлено о необходимости продолжения "войны по доверенности" против (РФ, - ред.)… до полной победы над нами", - сказал он.

Как отметили в ЦПД, эти слова являются очередной попыткой дезинформации РФ.

'Украина открыта к диалогу о мире': в РФ запустили фейк после встречи Зеленского с Байденом

Встреча Зеленского с Байденом

Напомним, Владимир Зеленский 21 декабря отправился в свой первый официальный визит после масштабного вторжения войск России в нашу страну. Президент в США встретился с главой Белого дома Джо Байденом.

После встречи с глазу на глаз лидеры обеих стран провели совместную пресс-конференцию.

Байден заявил, что Украина превзошла ожидания России, одержав победу в битвах за Киев, Харьков и Херсон. Байден отметил, что украинский гарант ищет справедливого мира. Зато российский диктатор Владимир Путин не намерен остановить эту несправедливую войну.

В свою очередь, Зеленский заявил, что его визит в США стал историческим для отношений Украины и Америки - за 300 дней полномасштабной войны они вышли на новый уровень.

"Мы вышли на уровень реального союзничества, которое наполнено содержанием", - сказал Зеленский.

Поездку президента Украины в США обеспечивал амриканский военный самолет. Различные структуры США были активно вовлечены в организацию и обеспечение мер безопасности во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Их задачей было вывезти Зеленского из Украины, которую президент оставил впервые с начала российского вторжения, и вернуть его в Украину.

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