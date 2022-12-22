У США есть 3 модели окончания войны в Украине, две из них отвергнуты Зеленским – Washington Post

Мир может наступить только тогда, когда оккупант Россия выведет свои войска с захваченных территорий Украины, подчеркнул Владимир Зеленский.

Зеленский требует полного вывода войск РФ из Украины -WP / Коллаж Офис президента, Генштаб ВСУ

Соединенные Штаты изучают три варианта завершения войны против Украины путем проведения переговоров. Первый сценарий предусматривает деоккупацию всех захваченных украинских территорий, включая Крым и Донбасс. Второй – отвод войск к линиям 2014 года. Третий – возвращение всех земель, но без Крыма. Два последних варианта президент Владимир Зеленский решительно отвергает и требует полного восстановления территориальной целостности украинского государства.

В материале The Washington Post говорится о том, что у Штатов есть три модели завершения войны в Украине. Сторонники каждой из них есть в администрации Байдена.

В частности, первый вариант – часть мирного плана, предложенного Зеленским в прошлом месяце, включает выход оккупантов России со всей территории Украины, включая захваченные Крым и Донбасс.

Второй вариант – отвод войск к линиям 2014 года. (похоже, речь идет об отводе российских оккупантов на позиции до 24 февраля 2022 года, - ред.).

Третий – возвращение территорий вместе с Донбассом, но без Крыма.

Отмечается, что президент Владимир Зеленский не поддерживает два последних варианта и требует, чтобы оккупанты РФ вышли со всемх украинских территорий.

В WP пишут, что Байден во время встречи с Зеленским спросил у него, как это будет выглядеть, поскольку сейчас "это своего рода академическая дискуссия", а никаких признаков России к ведению переговоров нет.

При этом в статье также отмечено, что Россия не хочет реального прекращения огня, а продвигает переговоры, чтобы провести перегруппировку, обучить новые силы, и "выиграть время" после своих неудач на фронте.

Война России против Украины

Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный ранее в интервью The Economist сказал о том, что страна-оккупант Россия в период с конца января или в марте может перейти в новое масштабное наступление. Враг способен попытаться снова пойти на Киев, атаковать на Донбассе или юге. Украинским войскам нужно больше вооружений для реализации военных задач.

Президент Владимир Зеленский считает, что следующие полгода станут для Украины решающими. Он призвал Запад поддержать Украину на четырех направлениях – поражение энергетического террора РФ, обеспечение стойкости страны зимой, усиление военной помощи и поддержка формулы мира, которую предлагает Киев.

Командующий Оперативным командованием Юг Андрей Ковальчук сказал, что ВСУ рассматривают сценарии возможного наступления РФ с северного, восточного и южного направлений. Оккупанты могут пойти в атаку из Беларуси в конце февраля или позже. Украинская армия готовится к отражению возможного нового наступления врага.

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