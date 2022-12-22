"Безосновательные обвинения": в Иране закатили истерику из-за выступления Зеленского в Конгрессе

Иран якобы не поставлял никакой военной техники ни одной из сторон, заявили в Тегеране.

Тегерану не понравилось выступление Владимира Зеленского в США / Reuters

В Иране истерически прокомментировали выступление Владимира Зеленского в Конгрессе США, во время которого он напомнил о военных поставках Тегерана режиму Владимира Путина для продолжения войны с Украиной.

Заявления украинской стороны о передаче Ираном беспилотников России необоснованны, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Насер Канаани. Об этом идет речь в сообщении, размещенном на сайте МИД Ирана.

"Еще раз подчеркиваю, что Иран не поставлял никакой военной техники ни одной из сторон для ее использования в Украине. Зеленскому следовало бы знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не безгранично", — сказал Канаани.

Ранее в ГУР сообщили о том, что РФ получила новую партию Shahed-136, которая меньше первой.

"Это новая партия (Shahed-136), мы не комментируем сейчас количество, но видим, что, например, во время вчерашних массированных ракетных ударов Shahed-136 не использовались…Да, это новая партия, но партия в сравнении с начальным массовым использованием Shahed-136, очевидно, меньше", - рассказали в ГУР.

Поставки иранского вооружения РФ

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что против иранского режима, поставляющего оружие РФ, которое убивает мирных украинцев, необходимо действовать более жестко.

Представитель ОП уверен в том, что Украина доведет до конца отношения с Ираном и в будущем будет более правильно строить отношения с подобными странами.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и в небольших количествах

"О беспилотниках – это правда. Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине", — передает словам чиновника IRNA.

По его словам, Иран попросил у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы доказательства того, что Россия использует иранские дроны против Украины.

Читайте еще: