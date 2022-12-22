Украине дадут оружие, а РФ ждет поражение: Подоляк подвел итоги визита Зеленского в США

Соединенные Штаты Америки окончательно зафиксировали для себя тот факт, что Украина одержит победу в войне с оккупантом Россией. "Компромиссов" по территориям не будет, а Киев получит всю необходимую военную помощь. Разговаривать с Москвой никто не собирается. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что по итогам визита президента Владимира Зеленского в США можно сделать вывод, согласно которому Вашингтон окончательно зафиксировал для себя положение вещей – Украина должна одержать победу над Россией.
Кроме того, по его словам, встреча Зеленского и Байдена также показала, что Киеву предоставят необходимую помощь, а на "компромиссы" с РФ никто идти не будет.
"США окончательно зафиксировали базу: 1. Россия должна проиграть. 2. Компромиссов "территории в обмен на псевдо/мир" не будет. 3. Украина получит всю необходимую военную помощь. Максимально. 4. Истерика России "поговорите с нами" никого не интересует...", - написал Подоляк.
Визит Зеленского в США
Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря находился с визитом в США. Гарант впервые с начала полномасштабной войны с Россией отправился в международную поездку.
В Вашингтоне он встретился с президентом Штатов Джо Байденом, высокопоставленными американскими лицами и выступил в Конгрессе.
Во время совместной с Зеленским пресс-конференции президент США Байден сказал, что Штаты передают Украине батарею ЗРК Patriot.
Также, по словам Байдена, 50 государств обязались предоставить Киеву более 2 тысяч танков и другой бронетехники, 800 артиллерийских систем, более 2 миллионов снарядов для артиллерии и больше 50 MLRS.
В Конгрессе США президента Украины встретили стоя и аплодисментами. Зеленский призвал американское государство усилить военную помощь Украине и заявил, что битва за Бахмут в Донецкой области определит дальнейшее развитие событий на войне с Россией.
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