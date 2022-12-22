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Украине дадут оружие, а РФ ждет поражение: Подоляк подвел итоги визита Зеленского в США

22 декабря 2022, 13:56
Никаких территориальных "уступок" России не будет, истерика Москвы о "переговорах" никого не интересует, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.
Зеленский, Байден
США четко для себя зафиксировали, что Россия должна проиграть - Подоляк / t.me/V_Zelenskiy_official

Соединенные Штаты Америки окончательно зафиксировали для себя тот факт, что Украина одержит победу в войне с оккупантом Россией. "Компромиссов" по территориям не будет, а Киев получит всю необходимую военную помощь. Разговаривать с Москвой никто не собирается. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что по итогам визита президента Владимира Зеленского в США можно сделать вывод, согласно которому Вашингтон окончательно зафиксировал для себя положение вещей – Украина должна одержать победу над Россией.

Кроме того, по его словам, встреча Зеленского и Байдена также показала, что Киеву предоставят необходимую помощь, а на "компромиссы" с РФ никто идти не будет.

"США окончательно зафиксировали базу: 1. Россия должна проиграть. 2. Компромиссов "территории в обмен на псевдо/мир" не будет. 3. Украина получит всю необходимую военную помощь. Максимально. 4. Истерика России "поговорите с нами" никого не интересует...", - написал Подоляк.

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря находился с визитом в США. Гарант впервые с начала полномасштабной войны с Россией отправился в международную поездку.

В Вашингтоне он встретился с президентом Штатов Джо Байденом, высокопоставленными американскими лицами и выступил в Конгрессе.

Во время совместной с Зеленским пресс-конференции президент США Байден сказал, что Штаты передают Украине батарею ЗРК Patriot.

Также, по словам Байдена, 50 государств обязались предоставить Киеву более 2 тысяч танков и другой бронетехники, 800 артиллерийских систем, более 2 миллионов снарядов для артиллерии и больше 50 MLRS.

В Конгрессе США президента Украины встретили стоя и аплодисментами. Зеленский призвал американское государство усилить военную помощь Украине и заявил, что битва за Бахмут в Донецкой области определит дальнейшее развитие событий на войне с Россией.

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