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Дал новый импульс поддержке Украины: эксперт оценил важность визита Зеленского в США

24 декабря 2022, 12:10
В Соединенных Штатах сохраняется общественный консенсус относительно поддержки Украины, и он не понес никаких существенных потерь, отметил Виталий Кулик.
Виталий Кулик
Виталий Кулик оценил результаты визита Зеленского в Штаты / Фото УНИАН, Офис президента

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США создал необходимый фон и дал новый импульс для того, чтобы поддержка нашей страны сохранялась. Но пока что сложно говорить об итогах визита - многое находится не на поверхности и не отражено в релизах. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

По его словам, оценить успех поездки Зеленского в Вашингтон можно будет через несколько дней или недель - это касается и спецификаций оружия, ленд-лиза и тому подобного.

"По тем промежуточным результатам, которые уже есть, во-первых, можно видеть (за небольшими исключениями) двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе и Сенате. Значительная часть республиканцев, которые выражали сомнения в поддержке и критиковали, теперь наперебой начинают говорить о поддержке и необходимости в дальнейшем сохранять курс на противостояние России и ее сдерживание. Лишь два конгрессмена не встали, когда выступал Зеленский, но и они в конце ему аплодировали. Это те знаки, которые следует считывать в американском истеблишменте", - рассказал Кулик.

Также, по его словам, в Соединенных Штатах сохраняется общественный консенсус относительно поддержки Украины, и он не понес никаких существенных потерь - и социологические, и онлайн-опросы свидетельствуют о том, что американцы поддерживают Украину.

"И визит Зеленского создал необходимый фон для того, чтобы эта поддержка сохранялась и в дальнейшем. Фактически, он дал новый импульс этой поддержке и других результатов, таких как взаимодействие спецслужб, взаимодействие военно-промышленного комплекса (ВПК), предоставление необходимой спецификации вооружения (например, для ЗРК Patriot). Очевидно, что Patriot оказался в списке оказанной нам поддержки под этот визит неслучайно - это событие было к нему приурочено. Байден четко отметил, что он заинтересован в том, чтобы Украина продолжала оказывать сопротивление и заинтересован в победе украинского оружия над русскими", - отметил эксперт.

Кулик считает, что американцы будут наращивать поддержку, в том числе и ракетами большой дальности. Однако это будет происходить не сразу, а в соответствии с потребностями и с ситуацией на фронте.

"Также США подтвердили готовность предоставлять Украине технологии. И это важно, поскольку мы перезапускаем собственный ВПК и некоторые виды вооружения, боеприпасов мы с помощью технологий сможем производить на совместных предприятиях в Восточной Европе. Ведь производственные кластеры в Польше, Чехии, Прибалтике - это и существенная помощь, где американцы могут участвовать инвестициями, технологиями и это бы работало на помощь фронту Украине", - резюмировал директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился в свой первый официальный визит после масштабного вторжения войск России в нашу страну. Президент в США встретился с главой Белого дома Джо Байденом.

После встречи с глазу на глаз лидеры обеих стран провели совместную пресс-конференцию.

Также Зеленский выступил в американском Конгрессе на специальном совместном заседании членов Палаты представителей и Сената в поддержку демократии.

По пути домой после визита в США Зеленский провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой в Жешуве. Во время разговора главы государств подвели итоги 2022 года, принесшего чрезвычайно сложные исторические вызовы из-за полномасштабной войны, которую 24 февраля начала Россия против Украины. Также Зеленский поблагодарил Дуду за мощную поддержку украинцев со стороны Польши и ее граждан.

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