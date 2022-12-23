Patriot окажется в Украине раньше, чем ожидают россияне - Виталий Кулик

Украина получила двухпартийную поддержку в США, поэтому Вашингтон продолжит нам помогать, считает эксперт.

Виталий Кулик считает, что Patriot окажется в Украине раньше, чем ожидают россияне / Главред

21 декабря, впервые с начала полномасштабного вторжения, президент Владимир Зеленский отправился в Вашингтон с официальным визитом.

После встречи с глазу на глаз лидеры Украины и США провели совместную пресконференцию. Президент США Джо Байден подтвердил, что Америка предоставит Украине ЗРК Patriot. Кроме того, он отметил, что 50 стран взяли на себя обязательства о поставках Украине более 2 тысяч танков и других единиц бронетехники, более 800 артиллерийских систем, более 2 млн артиллерийских снарядов и более 50 MLRS. Зато Владимир Зеленский заявил, что его визит в США стал историческим для нашей страны, для отношений Украины и Америки.

В интервью Главреду директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказал о том, как встреча американского и украинского лидеров повлияет на ход войны в Украине, будет ли реагировать Кремль на встречу Байдена и Зеленского, почему Patriot может оказаться в Украине, опережая ожидания россиян.

Как бы вы оценили результаты визита Зеленского в Штаты - насколько он успешен для нас?

Пока трудно говорить о его итогах, поскольку многое находится не на поверхности этого визита и не отражено в релизах. Все станет понятно после нескольких дней или недель - это касается и спецификаций оружия, ленд лиза и тому подобного. По тем промежуточным результатам, которые уже есть, во-первых, можно видеть (за небольшими исключениями) двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе и Сенате. Значительная часть республиканцев, которые выражали сомнения в поддержке и критиковали, теперь наперебой начинают говорить о поддержке и необходимости в дальнейшем сохранять курс на противостояние России и ее сдерживание. Лишь два конгрессмена не встали, когда выступал Зеленский, но и они в конце ему аплодировали. Это те знаки, которые следует считывать в американском истеблишменте. Во-вторых, в Соединенных Штатах сохраняется общественный консенсус относительно поддержки Украины, и он не понес никаких существенных потерь. Потому что и социологические, и онлайн-опросы свидетельствуют о том, что американцы поддерживают Украину. И визит Зеленского создал необходимый фон для того, чтобы эта поддержка сохранялась и в дальнейшем. Фактически, он дал новый импульс этой поддержке и других результатов, таких как взаимодействие спецслужб, взаимодействие военно-промышленного комплекса (ВПК), предоставление необходимой спецификации вооружения (например, для ЗРК Patriot). Очевидно, что Patriot оказался в списке оказанной нам поддержки под этот визит неслучайно - это событие было к нему приурочено. Байден четко отметил, что он заинтересован в том, чтобы Украина продолжала оказывать сопротивление и заинтересован в победе украинского оружия над русскими. Американцев тоже беспокоит ядерная эскалация, но если она не будет происходить с помощью различных усилий - как взаимодействия с Китаем, так и сдерживания со стороны США - американцы будут наращивать поддержку, в том числе и ракетами большой дальности. Только это будет происходить не сразу, а в соответствии с потребностями и с ситуацией на фронте.

Также США подтвердили готовность предоставлять Украине технологии. И это важно, поскольку мы перезапускаем собственный ВПК и некоторые виды вооружения, боеприпасов мы с помощью технологий сможем производить на совместных предприятиях в Восточной Европе. Ведь производственные кластеры в Польше, Чехии, Прибалтике - это и существенная помощь, где американцы могут участвовать инвестициями, технологиями и это бы работало на помощь фронту Украине.

А о каких видах вооружения идет речь?

Технологии, которые американцы могут нам предоставить, достаточно широкого спектра. Мы можем их применять для производства боеприпасов калибра 155 и выше, ракет, дронов (в том числе - дроны-камикадзе, которые необходимы Украине). Конечно, нам было бы очень важно иметь эти ракеты для того, чтобы мы могли достигать целей за пределами линии фронта, чтобы ими, например, можно было бы нанести удар по Москве. Однако сегодня Вашингтон, все-таки, в значительной степени опасается эскалации. И промежуточный вариант "давайте признаем Россию страной-агрессором, а не страной-спонсором терроризма" как раз и является проявлением дефицита политической воли Вашингтона и страхом обострить ситуацию. Я надеюсь, что после встречи с Зеленским, прямого диалога тет-а-тет двух президентов и руководства Украины и США как с институтами глубинного государства, нам удастся сместить акценты и убедить американских партнеров в том, что предоставление нам ракет большой дальности ускорит победу, а не создаст риски, с которыми Америка не сможет справиться.

Байден сделал ставку на Украину, поэтому визит Зеленского является одним из тех, которые должны иллюстрировать успешность американской внешней политики. В первую очередь - в противостоянии России.

Еще хотела бы уточнить по поводу заявления Байдена о том, что Штаты не могут дать все, что она просит. Что это заявление означает в контексте продолжительности войны?

Есть определенная динамика оказания военной помощи, и каждый ее этап предусматривает оказание конкретного вида или типа вооружений. Завтра мы не получим американские истребители, ракеты на 1000 и более километров - это возможно, но для этого должны сложиться определенные обстоятельства, как геополитические, так и на фронте. То есть когда нельзя будет иначе, и это нужно будет сделать для окончательной победы Украины на поле боя в конкретной военной операции. Украина, как по мне, конечно просила и танки, и самолеты, и ракетные системы, способные поражать цели на больших расстояниях. Но на данный момент, как я уже сказал, политической воли у Вашингтона, чтобы предоставить их немедленно, нет. Однако это не исключает того, что мы можем получить эти вооружения.

Несмотря на то, что было много разговоров о том, что Зеленский едет в США именно сейчас, несмотря на риск повторного наступления России со стороны Беларуси, можно ли рассчитывать на определенные шаги со стороны США и коллективного Запада в целом, которые могли бы сдержать РФ?

Я не военный аналитик и не комментирую ситуацию на фронте. Но из того, что я вижу, говорить о наступлении России со стороны Беларуси пока преждевременно - там нет достаточного объема военных формирований. Я вижу, как российские ресурсы и телеграм-каналы активно разгоняют информацию, которая косвенно должна была указывать на то, что вторжение произойдет вот-вот, что совпало во времени с визитом Зеленского в США. Поэтому можно сделать вывод, что это может быть ИПСО по созданию такого ожидания. Но с другой стороны, я не отрицаю и того, что это может произойти в один печальный для Украины и Беларуси день, когда Лукашенко сломается, а белорусы, а именно вооруженные силы Беларуси, примут участие во второй волне вторжения. Соответственно, тогда они выгребут, поскольку иного способа, кроме как нанести ракетные удары по объектам военной инфраструктуры Беларуси у нас не будет. Соответственно, нас ничего не будет сдерживать и в вопросах военной помощи оппозиционным формированиям, которые спокойно могут перейти границу и участвовать в непосредственном освобождении Беларуси от оккупационного режима Лукашенко.

А как можно трактовать слова Байдена о переговорах с Путиным - означает ли это то, что Запад уже готов вести переговоры с текущим режимом в Кремле?

Очевидно, что существует язык политики, который предполагает возможность всегда оставлять путь для переговорного процесса. Белый дом и большинство его спикеров указывают на то, что не видят готовности России к таким переговорам, но никогда не закрывали для них возможности. Впрочем, они выдвигали определенные условия для таких переговоров, которые, в частности, будут отражены в "Формуле мира" от Зеленского - деоккупации Украины, наказания виновных, репарации и ряда других моментов, чтобы можно было бы хотя бы начать какие-то предметные переговоры с Россией. То есть других вариантов для переговоров нет-лишь деоккупация. А в нашем понимании - это по крайней мере освобождение территорий по состоянию на 1991 год. Как по мне, это будет только началом переговоров, дальнейшие будут продолжаться уже с пост-Россией, то есть теми государствами, которые образуются на территории нынешней РФ после свержения режима Путина и будут касаться репараций.

Но готов ли Запад к развалу России - не будет ли он так же, как это было в 1990-х годах, пытаться ее удержать в существующих границах с более лояльным к Западу руководством?

Часть американского и европейского истеблишмента боится развала, как страшного сна. Недавняя статья Кисинджера - это, фактически, публичное проявление этих страхов. Но такая позиция на данный момент теряет свою опору, поскольку все больше американцев убеждаются в том, что сохранять Россию в имеющихся границах означает оттягивать во времени завершение войны. Потому что тогда мы получим перемирие и через двадцать лет снова столкнемся с новой фазой войны, но тогда эта война уже может быть не на территории Украины, а, например, Польши, Прибалтики, причем с еще большей силой (возможно, даже с применением ядерного оружия) и США придется принимать в ней участие. Поэтому, как по мне, на данный момент больше сторонников того, что Россия должна прекратить свое существование как государственное образование, становится все больше. И сегодня это является если не главной, то одной из основных позиций, которые присутствуют в американском истеблишменте.

В Кремле, судя по реакции, остались недовольными этим визитом. Может ли РФ в ближайшее время как-то отреагировать, кроме громких заявлений и оскорблений?

Симметричным действием был визит Дмитрия Медведева в Китай с попыткой получить какую-то поддержку и очертить Си Цзиньпину перспективы нового этапа войны. Потому что, очевидно, Китай требовал от России более четких планов по завершению войны и недопущению ядерной эскалации, потому что именно об этом говорят все инсайдеры. Возможно, он для этого и повез сообщение от Путина, но это - асимметричное действие. С другой стороны, я не ожидаю сейчас интенсификации действий. Пока мы видим стремление русских укрепиться на линии разграничения - сейчас они активно строят фортификационные сооружения в захваченных городах, пытаются построить аппарат контроля и подавления оккупированного населения. То есть они больше работают на оборону того, что удерживают, чем на подготовку к наступательным действиям. Ну, и остается ситуация Бахмута, Лимана, Авдеевки, где, фактически, происходят украинские Вердены (битва у французского города Верден считается одним из самых кровопролитных боев во время Первой мировой войны, который вошел в мировую историю как хрестоматийный пример войны на истощение. - Главред) - именно там сейчас решается оперативная ситуация, которая будет определять дальнейшие действия Украины и РФ.

Чтобы резюмировать наш разговор, каков ваш прогноз на ближайшие несколько месяцев - чего можно ждать после этого визита?

Есть такая традиция - заявлять о том, что Украине готовятся что-то передать, когда это уже находится здесь и работает на фронте. Patriot нам готовы предоставить тогда, когда украинские военные научатся с ними работать. Я считаю, что это произойдет скорее, чем думают россияне, и мы увидим системы, которые только должны были бы получить, уже в работе. Это, конечно, должно улучшить оборону наших энергетических объектов, ТЭЦ и энергосетей, и, возможно, приведет к снижению дефицита электроэнергии и подготовки экономики Украины к более продуктивной работе после Нового года, а именно восстановление энергетики. В то же время я не исключаю попытки контратак РФ на Сумском, Черниговском направлениях или даже провокаций на белорусской границе, а также попытки нанести еще один крупный удар по энергетическим сетям, что может совпасть с холодами на новогодние праздники. Пока что нам везет с этой зимой, но чем большими будут морозы, тем выше будет вероятность нанесения новых ударов со стороны РФ.