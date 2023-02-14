Путин не пойдет на применение ядерного оружия: Ходжес назвал причины

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, уверен, что Россия не применит ядерное оружие в войне против Украины, рисков практически нет.
"Думаю, что шансов на то, что Россия применит ядерное оружие практически нет. Это так маловероятно… Президент Байден предупредил их о катастрофических последствиях. Я думаю, они в это верят", - сказал Ходжес в интервью ТСН.
По его словам, в РФ знают, что с помощью тактического ядерного оружия ничего не достигнут.
"Это не изменит ситуацию на поле боя в их пользу. Не будет каких-то ярких результатов для России от применения ядерного оружия. На самом деле, лучше всего ядерное оружие работает, если его не использовать. Потому что люди переживают: "Боже, они могут ядерное оружие применить". Как только они это сделают, все закончится", — сказал Ходжес.
Как сообщал Главред, по данным норвежской разведки, российские корабли впервые за последние 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту. Как говорится в отчете, это может привести к снижению порога ядерной эскалации в случае столкновения России и НАТО.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин привез с собой "ядерный чемоданчик" на празднование годовщины Сталинградской битвы, которое проходило в Волгограде 2 февраля.
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