Путин не пойдет на применение ядерного оружия: Ходжес назвал причины

Лучше всего ядерное оружие работает, если его не использовать, сказал Бен Ходжес.

Бен Ходжес оценил риски применения Россией ядерного оружия / Фото УНИАН

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, уверен, что Россия не применит ядерное оружие в войне против Украины, рисков практически нет.

"Думаю, что шансов на то, что Россия применит ядерное оружие практически нет. Это так маловероятно… Президент Байден предупредил их о катастрофических последствиях. Я думаю, они в это верят", - сказал Ходжес в интервью ТСН.

По его словам, в РФ знают, что с помощью тактического ядерного оружия ничего не достигнут.

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"Это не изменит ситуацию на поле боя в их пользу. Не будет каких-то ярких результатов для России от применения ядерного оружия. На самом деле, лучше всего ядерное оружие работает, если его не использовать. Потому что люди переживают: "Боже, они могут ядерное оружие применить". Как только они это сделают, все закончится", — сказал Ходжес.

Как сообщал Главред, по данным норвежской разведки, российские корабли впервые за последние 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту. Как говорится в отчете, это может привести к снижению порога ядерной эскалации в случае столкновения России и НАТО.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин привез с собой "ядерный чемоданчик" на празднование годовщины Сталинградской битвы, которое проходило в Волгограде 2 февраля.

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