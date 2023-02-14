Россия вывела в море корабли с ядерным оружием впервые со времен СССР

В советское время корабли Северного флота регулярно выходили в море с тактическим ядерным оружием. Со времен холодной войны о таких случаях известно не было.

Основная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках / Фото function.mil.ru

Российские корабли впервые за последние 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту. Как говорится в отчете норвежской разведки, это может привести к снижению порога ядерной эскалации в случае столкновения России и НАТО.

В советское время военные корабли Северного флота регулярно выходили в море с тактическим ядерным оружием, однако со времен холодной войны о подобных случаях известно не было.

"Основная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках и надводных кораблях Северного флота", - отмечается в докладе.

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В Норвегии считают, что тактическое ядерное оружие может представлять особенно серьезную угрозу в сценариях потенциального противостояния России и НАТО.

В октябре 2022 года были опубликованы спутниковые снимки, которые свидетельствовали о том, что Россия разместила у границы с Норвегией стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие – самолеты Ту-160 и Ту-95.

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин привез с собой "ядерный чемоданчик" на празднование годовщины Сталинградской битвы, которое проходило в Волгограде 2 февраля.

Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж считает, что НАТО открыто вступит в войну с РФ только в случае нападения на одного из своих членов. При этом прямое противостояние России и Альянса может развязать руки российскому диктатору Владимиру Путину в плане применения ядерного оружия.

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