Если НАТО вступит в войну, она закончится очень быстро: Маломуж назвал условие

Если бы НАТО вступило в войну, Россия попыталась бы развернуть стратегические наступательные вооружения "ядерного сдерживания".

Николай Маломуж назвал условие, при котором НАТО вступит в войну / Фото УНИАН

НАТО открыто вступит в войну с РФ только в случае нападения на одного из своих членов. При этом прямое противостояние России и Альянса может развязать руки российскому диктатору Владимиру Путину в плане применения ядерного оружия. Об этом заявил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

По его словам, если бы в НАТО подготовили очень эффективную операцию, то война могла бы закончиться быстро, потому что Россия не имеет даже десятой части потенциала, которым располагают объединенные силы Альянса.

"Но это, конечно, повышение градуса в отношении ядерной конфронтации и ядерной войны. Если бы НАТО вступило в войну, Россия попыталась бы развернуть стратегические наступательные вооружения "ядерного сдерживания", как сказали в Кремле, то есть нападения. Поэтому тут уже мир оказался бы на грани глобального кризиса и угрозы уничтожения человечества в целом", - сказал Маломуж в интервью изданию Obozrevatel.

По его словам, и президент США Джо Байден, и другие мировые лидеры очень четко чувствуют эту черту.

"Поэтому, думаю, глобального наступления не будет и такой сценарий сейчас не прорабатывается. Он прорабатывается на случай, если Россия начнет агрессию против какой-либо из стран НАТО – стран Балтии, Польши. Тогда это будут мощные силы НАТО против РФ. Но это будет ответом на агрессию России, а не наоборот, когда Альянс, поддерживая Украину, вступит в войну", - считает генерал.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Как сообщал Главред, единственный фактор, который может заставить НАТО вступить в войну – это попытка России использовать ядерное оружие, заявил политический аналитик Александр Кочетков.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан прогнозирует, что в течение полугода горячая фаза войны в Украине сойдет на нет. По его словам, уже сейчас можно просчитать, когда начнется полное доминирование ВСУ над российской армией. Это вопрос нескольких месяцев.

Также, по словам Свитана, ВС РФ можно уничтожить за одну ночь. Эксперт заявил, что российская противовоздушная оборона отсутствует полностью. Кремль не готовился к войне, была лишь ядерная доктрина.

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