Эксперт назвал единственное условие вступления НАТО в войну в Украине

Есть большие сомнения в том, что РФ располагает дееспособным тактическим ядерным оружием, говорит Александр Кочетков.

Эксперт оценил вероятность нанесения РФ ядерного удара / Фото ua.depositphotos.com

Единственный фактор, который может заставить НАТО вступить в войну – это попытка России использовать ядерное оружие, заявил политический аналитик Александр Кочетков.

"О последствиях такого шага Россию уже предупредили и официально, и неофициально. Если США и НАТО в целом заметят признаки подготовки к использованию тактического ядерного оружия, они оставляют за собой право нанести и удар в ответ, и упреждающий удар с помощью высокоточного оружия, которое уничтожит стартовые позиции, командные пункты, любой бункер", - заявил он в интервью Главреду.

Вместе с тем эксперт считает, что на сегодня нет никаких признаков того, что Россия готовится нанести ядерный удар. Вместе с тем также нет авторитетных свидетельств о том, что Россия обладает дееспособным тактическим ядерным вооружением, которое можно использовать.

"На бумаге значится, что у россиян в арсенале несколько тысяч тактических ядерных боеприпасов, но это не значит, что все они дееспособны и могут сработать. Ведь сразу после развала СССР из армии бежали в разные стороны и утягивали с собой все, что могли. В постсоветское время никто не занимался обороноспособностью, отслеживанием жестких температурных режимов, давления и влажности во время хранения ядерного оружия", - уверен он.

Собеседник говорит, что есть большие сомнения в том, что Россия располагает дееспособным тактическим ядерным оружием.

"Кстати, недавно, уже во время войны, Россия проводила учения с использованием ядерного оружия, но из хранилищ вывозили габаритные макеты, которые имитировали ядерные боеголовки. Так россияне тогда заблаговременно предупредили об этом США, и Штаты наблюдали за происходящим. Россия очень не хочет, чтобы Соединенные Штаты думали, что она что-то затевает. Она очень этого боится", - добавил Кочетков.

Ранее российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков заявил, что оптимистический прогноз окончания войны предусматривает военную победу Украины, деоккупацию ее территорий, а также заключение на ее условиях мира с Россией при помощи западной коалиции.

"Но есть и совсем плохой сценарий, когда Путин все-таки решается на применение ядерного оружия, и тут мы уже с вами можем считать какие-то другие варианты", — добавил Гудков.

Недавно бывший министр обороны США и директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что в начале полномасштабного российского вторжения вероятность применения тактического ядерного оружия по Украине составляла 1-5%. Сейчас эта цифра увеличилась и составляет 20-25%.

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