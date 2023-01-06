Путин ударит ядерной бомбой: экс-депутат Госдумы назвал худший сценарий войны

Мировое сообщество должно "додавить" путинский режим, уверен Геннадий Гудков.

Геннадий Гудков не исключил применения РФ ядерного оружия / Фото ua.depositphotos.com

Оптимистический прогноз окончания войны предусматривает военную победу Украины, деоккупацию ее территорий, а также заключение на ее условиях мира с Россией при помощи западной коалиции, заявил российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков.

При этом мировое сообщество должно "додавить" путинский режим, чтобы тот исчез с политической карты цивилизации. Такое мнение он высказал в интервью Главреду.

"Второй сценарий, не сказал бы что пессимистический, но он ближе к разумному пессимизму – Путин продолжает мобилизовывать людей, проводит их подготовку и бросает в бой большое количество вновь набранных солдат, военно-промышленный комплекс (ВПК) удается запустить на более-менее масштабное производство оружия, война превращается в позиционную, сводится к артиллерийским дуэлям и локальным контратакам", — сказал собеседник.

По его прогнозу, такая война не закончится в 2023 году и перенесется на 2024 год, истощая ресурсы сторон.

"Но есть и совсем плохой сценарий, когда Путин все-таки решается на применение ядерного оружия, и тут мы уже с вами можем считать какие-то другие варианты", — добавил Гудков.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что Россия уже проиграла войну, развязанную против Украины.

Он считает, что мобилизация в РФ только оттягивает ее поражение во времени.

Директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что после завершения горячей фазы войны противостояние с российской армией будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

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