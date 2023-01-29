ВС РФ можно уничтожить за одну ночь: Свитан рассказал о проблемах с российской ПВО

Российская противовоздушная оборона отсутствует полностью. Они не готовились к войне, была лишь ядерная доктрина.

Уничтожение ВС РФ возможно в течение одной ночи, сказал Роман Свитан / Фото Миноброны РФ, скриншот

Закрыть территорию России системой противовоздушной обороны невозможно из-за её большой площади. Поэтому сейчас россияне пытаются прикрыть хотя бы точечные объекты. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью изданию Obozrevatel.

По его словам, эффективность российских ЗРК "Панцирь", один из которых разместили на крыше здания Минобороны в Москве, составляет до 30%.

"Они эффективны, когда встроены в общую систему противовоздушной обороны, как один из эшелонов ПВО. После того, как они вытащили "Панцирь" на министерство обороны, они должны были еще на всех ближайших домах поднять зенитные установки и поставить расчеты с "Иглами", притянуть С-300, С- 400, и должны висеть истребители. "Панцирь" – это больше показуха", - объяснил эксперт.

По словам Свитана, ВСУ может проходить российские ПВО, потому что российская противовоздушная оборона отсутствует полностью.

"У них нет зенитно-ракетных комплексов, прикрывающих периметр. Это плохое планирование, воровство. Они не готовились к войне. Была ядерная доктрина и все", - сказал он.

При этом, по мнению эксперта, уничтожить ядерный арсенал – это плохая идея, потому что получится так называемая грязная бомба. Ядерного взрыва не будет, но распыление ядерного заряда произойдет, и будет заражена территория на 1000 лет.

"Более того, еще есть ядерные заряды на подводных лодках, которые в один момент уничтожить невозможно. То есть, это не решение вопроса как такового. Это задача мировой общественности, задача ООН принять резолюцию или принять решение о передаче или переподчинении ядерных арсеналов России ООН, и тогда 12-е главное управление минобороны РФ, которое занимается контролем и охраной этих ядерных арсеналов, возьмет под козырек и будет подчиняться уже напрямую голубым каскам", - считает эксперт.

Свитан добавил, что 12-е управление – это те офицеры, которые занимаются контролем средств поражения, способных уничтожить весь мир.

"У них есть определенные моменты, связанные с ответственностью за выполнение задачи, поэтому они однозначно переподчинятся решению ООН и будут выполнять их задачи. А вообще, уничтожение российских вооруженных сил действительно возможно в течение одной ночи", - резюмировал он.

Как сообщал Главред, в центре Москвы установили системы противовоздушной обороны прямо на крыши двух зданий – бизнес-центра в Тетеринском переулке и здания российского Минобороны. Там поставили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь". В сети высмеяли страхи российских оккупантов, создав на эту тему множество мемов и фотожаб.

Кроме того, комплекс ПВО зафиксировали всего в 10 километрах от резиденции Путина в Ново-Огарево.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан прогнозирует, что в течение полугода горячая фаза войны в Украине сойдет на нет. По его словам, уже сейчас можно просчитать, когда начнется полное доминирование ВСУ над российской армией. Это вопрос нескольких месяцев.

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