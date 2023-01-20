glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

К бункеру Путина в Подмосковье срочно перебросили систему ПВО

20 января 2023, 10:42
Очевидцы засняли комплекс ПВО рядом с поселком Заречье, недалеко от Ново-Огарево.
путин
Комплекс Панцирь С1 перебросили к резиденции Владимира Путина / mil.ru, сайт Кремля

В районе резиденции президента РФ Владимира Путина в Московской области разместили комплекс ПВО.

Размещение комплекса ПВО зафиксировали всего в 10 километрах от резиденции Путина в Ново-Огарево, сообщает Telegram-канал Sirena.

При этом публикуется видео с комплексом ПВО, снятое в январе 2023 года рядом с поселком Заречье Одинцовского городского округа Москвы.

"Резиденция Владимира Путина в Ново-Огарево находится в 10 километрах от места размещения установки. Как сообщил читатель, он обнаружил установку из-за громкого звука. По его предположению, это "Панцирь С1", - подчеркивается в сообщении.

К бункеру Путина в Подмосковье срочно перебросили систему ПВО
/ Скриншот

Напоминим, что в российских Telegram -каналах начали появляться фото и видео с установками ПВО, которые разместили на крышах зданий и свободных площадках в Москве. Вместе с установкой в Заречье их уже минимум пять.

Ранее сообщалось, что в центре столицы страны-агрессора РФ Москвы установили системы противовоздушной обороны прямо на крыши двух зданий – бизнес-центра в Тетеринском переулке и здания российского Минобороны. Там поставили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь".

Читайте еще:

Подмосковье ПВО Владимир Путин бункер
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:42

К бункеру Путина в Подмосковье срочно перебросили систему ПВО

10:36

Критик Артемий Троицкий уличил Николая Баскова и Филиппа Киркорова в проституции

10:25

"Заезжай в гости: водки выпьем, медведя погладишь": россияне отреагировали на пост Уилла Смитта с российским треком

10:24

Патрушев в истерике: СМИ рассказали о скандале в Кремле из-за войны в УкраинеВидео

10:10

В Броварах погибла мама троих малолетних детей: тело нашли под завалами садикаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:53

ВСУ уничтожили комбрига-артиллериста оккупантов – полковника РФВидео

09:43

В Москве с перепугу вытащили две системы ПВО на крыши домов: сеть захлебывается смехом

09:27

"У дублера обострение": СМИ рассказали о проблемах с двойником ПутинаВидео

09:21

Ходжес рассказал, какое вооружение необходимо Украине для победы над РФВидео

Реклама
09:00

Весна станет решающим этапом войны, Украина идет в наступление – генерал Николай Маломуж

08:42

РФ готова к новому массированному обстрелу: откуда оккупанты могут бить ракетамиВидео

08:41

Если армия Путина опередит ВСУ, ситуация может быть опасной - генерал Романенко

08:34

"Не исключаю их безумия": полковник ВСУ объяснил, пойдет ли РФ в большое наступление на ЛуганщинеВидео

08:32

Гороскоп на сегодня 20 января: Водолеям - разочарование, Скорпионам – разрушение плановВидео

08:22

Цари упрямства и закостенелости: знаки Зодиака, которые никогда не меняются

07:49

Директор ЦРУ тайно приезжал в Киев, чтобы рассказать Зеленскому о планах РФ – Washington Post

07:41

Stryker и Bradley, ракеты к HIMARS и прочее: США объявили о новой военной помощи УкраинеВидео

06:55

Вторжение в Украину с территории Беларуси может начаться в конце 2023 года - ISW

06:44

Россия окончательно определилась со своим будущим: концлагеря, геноцид и войнымнение

05:00

Пенсии военным в Украине в 2023 году: будет ли повышение и какие ожидаются выплаты

Реклама
04:30

Результат вас удивит: как узнать характер человека по форме бровейВидео

03:25

Какие растения любят золу, а какие - нет: когда применять популярное удобрение

03:20

Невозможно вкусный Тирамису, как в Италии: рецепт всегда получается у всехВидео

02:30

Чудодейственный эффект для хозяина и любимца: 4 причины пойти немедленно погладить свою кошкуВидео

02:05

"Баффи" Сара Мишель Геллар показала стройные ножки в коротком до неприличия мини

01:39

Россия готовится к войне на своей территории-ПодолякВидео

01:35

Сами себе делаем хуже: 6 ошибок во время уборки, которые приведут к ужасным последствиям

01:29

"Рот был набит стеклом": жуткая история людей чудом выжили во время ракетного удара в ДнепреВидео

01:09

"Зарождается противостояние": между Путиным и Пригожиным растет серьезное напряжение – BellingcatВидео

00:57

"Крым станет островом": ВСУ контрнаступают в Запорожской области - полковник СБУВидео

00:51

Всего 2 простые вещи привлекут удачу на всю неделю: приметы на 20 января, которые нельзя нарушатьВидео

00:26

"Просто нет смысла": в Пентагоне удивили заявлением о передаче танков Abrams УкраинеВидео

00:01

Холостяк 13: Григорий Решетник намекнул, кто может стать главным героем следующего сезона

19 января, четверг
23:35

"Человек-фейк": Подоляк предположил, что Путина уже давно не существует и указал на интересную детальВидео

23:21

"За 2 минуты до катастрофы Монастырский отправил мне смс": Данилов шокировал подробностями трагедииВидео

22:35

"Наташа, хватит уже кушать": Королева удивила внешним видом на вечеринкеВидео

22:28

Звезда сериала Уэнздей обвинен в изнасиловании и сексуальных домагательствах

22:15

"Он это сделает": Грозев заявил, что Путин всерьез рассматривает возможность ядерного удара по ПольшеВидео

22:02

Подоляк рассказал, какие действия ВСУ могут вызвать бешеную истерику у оккупантовВидео

21:23

Кремль хочет затянуть войну в Украине на 2-4 года - ГрозевВидео

Реклама
21:05

Чем опасна старая картошка: нужно соблюдать 3 правила, чтобы не отравиться

20:47

Почему США и Германия играют танками в наперсткимнение

20:13

Злобная участница "Холостяка" публично поссорилась с Топольским

20:02

"Две большие вещи": Кулеба рассказал, какое вооружение Запад наотрез отказывается передавать УкраинеВидео

19:59

Германия оконфузилась: Бундестаг не проголосовал за передачу Leopard УкраинеВидео

19:51

"Это приобрело опасные формы": патриарх Кирилл угрожает уничтожением всего мираВидео

19:46

Алеку Болдуину предъявили уголовное обвинение в деле об убийстве на съемочной площадкеВидео

19:39

Слава Каминская голышом снялась в клипе для новой песни

19:37

"Мне указали на серьезную ошибку": Арестович рассказал, как его "поперли" из ОПВидео

19:22

Опытные хозяйки при варке картофеля добавляют в воду секретный ингредиент: невероятный фокусВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять