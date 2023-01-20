К бункеру Путина в Подмосковье срочно перебросили систему ПВО

В районе резиденции президента РФ Владимира Путина в Московской области разместили комплекс ПВО.
Размещение комплекса ПВО зафиксировали всего в 10 километрах от резиденции Путина в Ново-Огарево, сообщает Telegram-канал Sirena.
При этом публикуется видео с комплексом ПВО, снятое в январе 2023 года рядом с поселком Заречье Одинцовского городского округа Москвы.
"Резиденция Владимира Путина в Ново-Огарево находится в 10 километрах от места размещения установки. Как сообщил читатель, он обнаружил установку из-за громкого звука. По его предположению, это "Панцирь С1", - подчеркивается в сообщении.
Напоминим, что в российских Telegram -каналах начали появляться фото и видео с установками ПВО, которые разместили на крышах зданий и свободных площадках в Москве. Вместе с установкой в Заречье их уже минимум пять.
Ранее сообщалось, что в центре столицы страны-агрессора РФ Москвы установили системы противовоздушной обороны прямо на крыши двух зданий – бизнес-центра в Тетеринском переулке и здания российского Минобороны. Там поставили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь".
Читайте еще:
- Путина срочно изолируют в бункер из-за опасной болезни: СМИ раскрыли подробности
- Не спасет даже бункер: Загородний о способе ликвидации Путина
- "Царь крыс скроется в бункере": в РФ планируют смерть Путина - экстрасенс