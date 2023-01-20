К бункеру Путина в Подмосковье срочно перебросили систему ПВО

Очевидцы засняли комплекс ПВО рядом с поселком Заречье, недалеко от Ново-Огарево.

Комплекс Панцирь С1 перебросили к резиденции Владимира Путина / mil.ru, сайт Кремля

В районе резиденции президента РФ Владимира Путина в Московской области разместили комплекс ПВО.

Размещение комплекса ПВО зафиксировали всего в 10 километрах от резиденции Путина в Ново-Огарево, сообщает Telegram-канал Sirena.

При этом публикуется видео с комплексом ПВО, снятое в январе 2023 года рядом с поселком Заречье Одинцовского городского округа Москвы.

"Резиденция Владимира Путина в Ново-Огарево находится в 10 километрах от места размещения установки. Как сообщил читатель, он обнаружил установку из-за громкого звука. По его предположению, это "Панцирь С1", - подчеркивается в сообщении.

/ Скриншот

Напоминим, что в российских Telegram -каналах начали появляться фото и видео с установками ПВО, которые разместили на крышах зданий и свободных площадках в Москве. Вместе с установкой в Заречье их уже минимум пять.

Ранее сообщалось, что в центре столицы страны-агрессора РФ Москвы установили системы противовоздушной обороны прямо на крыши двух зданий – бизнес-центра в Тетеринском переулке и здания российского Минобороны. Там поставили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь".

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