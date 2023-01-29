Горячая фаза войны затянется до конца весны, ВСУ выйдут на границы 1991 года - Свитан

Примерно в феврале оккупанты используют все складские запасы в ноль и будут выстреливать 5 тысяч снарядов в сутки, а не 10-15 тыс., как сейчас.

Российский ОПК не справиться с ОПК ведущих стран мира / Фото 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скриншот

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан прогнозирует, что в течение полугода горячая фаза войны в Украине сойдет на нет.

По его словам, уже сейчас можно просчитать, когда начнется полное доминирование ВСУ над российской армией. Это вопрос нескольких месяцев.

"Это прекрасно понимают и российские командиры, российское военное руководство, потому они от безысходности вывели на максимальную мощность ОПК", - сказал эксперт в интервью изданию Obozrevatel.

Свитан объяснил: если РФ производят в сутки 5 тысяч снарядов, то примерно в феврале, оккупанты используют все складские запасы в ноль и будут выстреливать 5 тысяч снарядов в сутки, а не 10-15 тыс., как сейчас.

"Также выйдут на такой же уровень по ракетам. Они могут производить минимум одну ракету в сутки, то есть они будут либо их накапливать и дальше использовать волнами, либо по одной ракете. К весне они будут затыкать дыры за счет живой силы", - сказал он.

По словам эксперта, российский ОПК не справиться с ОПК ведущих экономических стран мира.

"Горячая фаза затянется где-то до конца весны. Я думаю, к этому времени мы уже должны выйти на границы 1991 года. Мы можем зафиксировать эту границу где-то под конец весны", - считает Роман Свитан.

Как сообщал Главред, ранее полковник запаса ВСУ Роман Свитан прогнозировал, что новое западное вооружение позволит ВСУ перейти в наступление в Запорожской области к берегу Азовского моря, чтобы перерезать России сухопутный коридор в оккупированный Крым.

Аналитики Института изучения войны считают, что Россия вероятно готовит решающее наступление на Донбассе и пытается помешать Украине вернуть себе инициативу. Эксперты прогнозируют, что страна-агрессор может попытаться провести несколько этапов наступательных операций, кульминацией которых станет полный захват Донецкой и Луганской областей. Эти этапы, скорее всего, потребуют от шести до 12 месяцев, однако маловероятно, что оккупанты смогут удержать позиции.

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