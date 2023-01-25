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"Нам дали больше оружия, чем мы просили": Свитан рассказал, когда ВСУ дойдут до Азовского моря

25 января 2023, 10:57
Украина подготовила определенное количество войск для выполнения стратегического наступления, сообщил Роман Свитан.

Украинские военные, ВСУ, Роман Свитан
Украинские военные, ВСУ, Роман Свитан / 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, личный архив Романа Свитана

Новое западное вооружение позволит ВСУ перейти в наступление в Запорожской области к берегу Азовского моря, чтобы перерезать России сухопутный коридор в оккупированный Крым.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью ТСН отметил, что нам передали те позиции, которые мы запрашивали для выполнения одной большой наступательной операции - стратегического наступления. В основном, это выход на азовское побережье.

По его словам, союзники по некоторым позициям дали даже больше, чем просила Украина.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

"Допустим, тех же бронемашин дали больше 1000, хотя запрашивали около 700. Танков нам дали больше 150 - это больше половины того, о чем просили. Оставшийся вопрос по "Леопардам" будет в ближайшие недели закрыт. Больше 300 танков мы получим. Есть положительные новости, связанные с поставкой большого количества боеприпасов к САУ и к "Хаймарсам" для выполнения наступательных задач".

Как отметил Свитан, Украина подготовила определенное количество войск для выполнения стратегического наступления, сейчас передаются средства для реализации поставленных задач.

"После того, как эти средства к нам зайдут, будет выполнена одна на данный момент задача - выход с любой точки Запорожского фронта в любую точку азовского побережья. Задача - перерезать сухопутный коридор из России в Херсонскую область и в Крым. После выполнения этой задачи произойдет обрушение Запорожского, Херсонского фронта и начнется деоккупация Крыма", - заявил он.

Танки Leopard для Украины

Недавно стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине боевые танки Leopard 2 лишь после того, как Вашингтон примет решение о поставках ВСУ боевых танков M1 Abrams.

В Белом доме ответили канцлеру Германии Олафу Шольцу о поставках танков в Украину. У Байдена считают, что каждая страна должна принимать собственное суверенное решение о предоставлении военной помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе поставки танков для Украины не должно быть колебаний. Таким образом украинский лидер намекнул на Германию, которая до сих пор не приняла решение о передаче или реэкспорте танков в рамках военной помощи нашей стране. По словам президента, есть конкретные вещи, от которых зависит устойчивость Украины на поле боя.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине военная помощь Роман Свитан
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