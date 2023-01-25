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"Вопиющая провокация": в РФ бьются в истерике из-за передачи танков Abrams Украине

25 января 2023, 10:20
В РФ боятся использования Украиной американской военной помощи для проведения операции по деоккупации Крыма.
Танк M1 Abrams
ВСУ получат танки M1 Abrams / Фото Википедия

В РФ разразилась настоящая истерия после информации о том, что США передают Украине боевые танки M1 Abrams для защиты от российской агрессии.

В частности, посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов бахвалится тем, что все поставленные Украине американские боевые танки M1 Abrams якобы будут уничтожены оккупантами.

"По ходу украинского кризиса [военной агрессии РФ против Украины] администрация не раз использовала прием с публикацией сведений в СМИ накануне значимых поставок вооружений и техники киевскому режиму", — прокомментировал он.

При этом дипломат РФ с пеной у рта утверждает, что решение США якобы является "вопиющей провокацией".

По его словам, власти США "повышают планку военного содействия" Киеву.

"Очевидно, что Вашингтон целенаправленно пытается нанести нам стратегическое поражение", — добавил он.

Он также утверждает, что американскую бронетехнику якобы уже нельзя считать "оборонительным вооружением". Он подчеркивает, что Белый дом дает разрешение Украине на использование американской военной помощи для проведения операции по деоккупации Крыма.

Посол РФ утверждает, что если поставка действительно состоится, то российская армия сможет уничтожить американскую военную технику в Украине.

Танк M1 Abrams

M1 Abrams — основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооружённых сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств.

Назван в честь генерала Крейтона Абрамса.

М1 "Абрамс" в настоящее время является одним из наиболее тяжёлых танков, его боевая масса превысила 62 т.

За годы существования танк получил множество модернизаций. Он стал первым танком, оснащенным противотанковым снарядом с обедненным ураном, способным повредить любую другую бронетехнику иностранных армий.

М1 Abrams оснащен баллистической системой управления огнем, в основной прицел наводчика GPS встроен лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Предусмотрена газовая система защиты от пожаров и детонации боекомплекта при подбитии танка.

Вооружение М1 Abrams отличается от разных версий. В оригинальной версии использовалась 105-мм нарезная танковая пушка M68 с возможностью размещения 55 снарядов, а в модернизациях M1A1 и M1A2 используется 120 мм гладкоствольная танковая пушка M256.
Из дополнительного вооружения танк оснащается тремя пулеметами, экипаж также может хранить внутри башни винтовки типа M16 или карабины M4.

"Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams, американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники", — высказал свои фантазии Антонов.

Ранее сообщалось о том, что Украина может получить от Соединенных Штатов Америки 10 танков Abrams. С такой инициативой выступил президент США Джо Байден.

На такой шаг он может пойти с целью разблокировать поставки танков Украине из других стран.

Позднее появилась информация о том, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц после нескольких месяцев колебаний принял решение о передаче танков Leopard Украине. Германия отправит Киеву как минимум одну роту танков Leopard 2A6. Другие страны также получат разрешение от Берлина на отправку боевых машин.

Как сообщает Spiegel, согласно данным журналистов, Германия передаст минимум одну роту танков Leopard 2A6.

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новости США война России и Украины Танк Abrams
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