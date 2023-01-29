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РФ готовит наступление на нескольких направлениях: в ISW оценили шансы оккупантов на успех

29 января 2023, 07:51
Оккупанты могут попытаться использовать Лиман в качестве отправной точки для решительного наступления на Донбасс.
ВСУ, война, украинские военные
РФ может может попытаться провести несколько этапов наступательных операций / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Россия вероятно готовит решающее наступление на Донбассе и пытается помешать Украине вернуть себе инициативу. Аналитики Института изучения войны прогнозируют, что страна-агрессор может попытаться провести несколько этапов наступательных операций, кульминацией которых станет полный захват Донецкой и Луганской областей. Эти этапы, скорее всего, потребуют от шести до 12 месяцев, однако маловероятно, что оккупанты смогут удержать позиции.

Как говорится в свежем отчете ISW, начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что российские силы сосредоточили большую часть своих усилий на захвате Донецкой области, что, вероятно, повлечет за собой захват российскими войсками ключевых позиций в западной части Луганской области и на северо-востоке Донецкой области, чтобы выйти к административным границам областей.

Российские силы возобновили наземные атаки в районе Угледара и проводят небольшие атаки в Запорожской области и вокруг Донецка. Также войска РФ проводят крупномасштабную наступательную операцию на Бахмутском фронте в качестве основного направления своих текущих усилий и оборонительную операцию на линии Сватово-Кременная.

Локализованные атаки на Угледар и населенные пункты в Донецкой и Запорожской областях, вероятно, направлены на то, чтобы рассредоточить украинские войска и создать условия для решающего наступления России в западной части Луганской области.

Российские силы могут пытаться рассеять группировку украинских войск на линии Сватово-Кременная, чтобы позволить русским отбить Лиман Донецкой области.

Российские силы могут попытаться использовать Лиман в качестве отправной точки для решительного наступления на Донбасс, проводя наступление из Лимана в тандеме с наступлением на Бахмут или из Бахмута в сторону Славянска.

При этот оккупантам, вероятно, не хватает боевой мощи, необходимой для проведения более чем одной крупной наступательной операции, в то же время фиксируя украинские силы в западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей.

В открытых источниках нет свидетельств того, что российские силы восстановили достаточную боевую мощь после потерь на ранних этапах войны, чтобы позволить российским войскам проводить одновременные крупномасштабные механизированные наступления в течение следующих нескольких месяцев.

Однако российское военное руководство может снова планировать наступательную операцию, основываясь на ошибочных предположениях о возможностях российских вооруженных сил и переоценивая возможности ВС РФ.

По мнению экспертов, если Украины потеряет Угледар, это вряд ли предвещает немедленный прорыв России на нескольких направлениях наступления в Донецке или вряд ли отразится на театре военных действий в целом. При этом подразделения морской пехоты Восточного военного округа, которые в настоящее время атакуют Угледар, скорее всего, достигнут кульминации, даже если им удастся захватить поселение.

Если российские силы предпримут одновременные механизированные наступления в течение следующих двух месяцев, они, скорее всего, сорвут усилия Украины по проведению контрнаступления в краткосрочной перспективе. Но такое российское наступление, скорее всего, преждевременно завершится в сезон весенних дождей (если не раньше), прежде чем будет достигнуто существенное оперативное воздействие.

После этого кульминация российских сил создаст благоприятные условия для украинских сил, которые они смогут использовать в своем собственном контрнаступлении в конце весны или летом 2023 года.

Таким образом, маловероятно, что оккупанты добьются решающего оперативного успеха в своих текущих и, вероятно, предстоящих наступательных операциях, хотя они, вероятно, добьются значительных тактических и, возможно, даже оперативных успехов.

Украина же окажется в хорошей позиции для проведения успешных контрнаступательных операций после кульминации российских наступлений до или во время сезона весенних дождей.

Наступление РФ - что известно

Аналитики американского Института изучения войны считают, что РФ может осуществить наступательные действия в ближайшие месяцы, в частности, весной 2023 года.

На сегодня рассматриваются варианты наступления оккупантов с направлений, где есть скопление вражеских войск, рассказал военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, речь идет о севере (районы Белгородской области), юге (оккупированная часть Запорожской области). Также наблюдается активность врага на востоке – Луганское направление (Сватово – Кременная), Бахмут, Соледар и далее фактически все Донецкое направление.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что российские оккупанты пытаются захватить Луганскую и Донецкую области. Они хотят бросить туда огромное количество подготовленных мобилизованных. Это наступление может стать более активным уже до марта.

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