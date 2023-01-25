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"Копят бронированный кулак": РФ до марта пойдет в активное наступление – генерал-майор

25 января 2023, 23:43
Российское командование бросает на Донбасс подготовленных мобилизованных. В ближайшие месяцы они хотят выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей.
российские оккупанты, украинские военные
РФ хочет пойти в новое наступление в марте / Коллаж фото Минобороны РФ, 93-я ОМБр Холодный Яр

Российские оккупанты пытаются захватить Луганскую и Донецкую области. Они хотят бросить туда огромное количество подготовленных мобилизованных. Это наступление может стать более активным уже до марта. Об этом в эфире телеканала FreeДом заявил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

"Не все мобилизованные первой волны попали на линию фронта ... Часть из них, около 150 тыс., проходили первичную подготовку, восстановление имеющихся знаний. И, в частности, они проходили через полигоны как России, так и Беларуси. Поэтому эта уже более подготовленная часть мобилизованных сейчас подтягивается к линии фронта", - сказал Ягун.

Генерал-майор убежден, что именно этих мобилизованных отправят захватывать Донбасс. На этих оккупантов рассчитывает Кремль в ближайшее время. Путин поставил Герасимову задачу выйти на админграницы Донбасса в ближайший месяц.

"Я думаю, что до марта они будут активно наступать именно на этом направлении", - добавил генерал-майор.

Кроме подготовленных мобилизованных, командование РФ перебросило на Донбасс часть оккупантов, которые находились на Херсонском и Запорожском направлениях. Вместо них окопы заняли мобилизованные россияне.

"Эти подразделения фактически занимают пустые окопы. Нет активности артиллерии, как было в начале боев. И они пытаются накопить некий броневой кулак, как всегда было в тактике советской и русской армий. Но я думаю, что наша разведка вовремя сориентируется", - добавил Ягун.

Россияне готовят повторное наступление на Украину

Ранее Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российская армия в ближайшее время может попытаться осуществить свой последний рывок в войне против Украины. По его словам, Украина ежедневно готовится к возможному наступлению, ведь россияне могут осуществить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения или уже в марте.

По словам военного эксперта Владислава Селезнева, страна-агрессор РФ не сможет наступать до 20 февраля, ведь на формирование ударной группировки требуется по меньшей мере четыре недели, а по состоянию на это время такой наступательный потенциал еще не сформирован. Однако нельзя исключать варианта, что российские оккупанты в любой день могут начать масштабные перемещения, и тогда через четыре недели после этого может существенно измениться ситуация на поле боя, говорит Селезнев.

Как сообщает The Times со ссылкой на данные западной разведки, президент страны-агрессора Владимир Путин готовится объявить новую волну мобилизации для участия в войне в Украине. В ходе новой волны мобилизации на фронт могут отправить до 500 тысяч человек.

Издание отмечает, что решение будет принято в течение нескольких недель, и к апрелю на фронт отправят до полумиллиона человек, "чтобы начать новое масштабное наступление".

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