"Путин ищет слабые места в украинской обороне": наступления РФ не будет до 20 февраля – эксперт

Оккупантам для наступления нужно сформировать ударные группировки, пока признаков их создания не видно. Но это может измениться, говорит Селезнев.

РФ вряд ли сможет пойти в наступление до 20 февраля/ УНИАН, сайт Кремля, Минобороны РФ

Страна-агрессор РФ не сможет наступать до 20 февраля, ведь на формирование ударной группировки нужно минимум четыре недели, а по состоянию на это время такой наступательный потенциал еще не сформирован.

Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "Обозревателю". Он прогнозирует, что к указанной дате оккупанты вряд ли смогут совершать какие-то мощные атаки.

"Я очень внимательно отслеживаю перемещение путинской армии и четко понимаю: чтобы сформировать ударную группировку численностью 45-50 тыс., им нужно минимум четыре недели. Утром (20 января, – ред.) Генштаб ВСУ сообщил: ударных группировок на территории республики Беларусь, Брянской, Курской и Белгородской областей не сформировано. Поэтому как минимум до 20 февраля никаких движений я не прогнозирую, то есть достаточно мощных атак путинской армии не будет", – считает эксперт.

Однако нельзя исключать варианта, что российские оккупанты в любой день могут начать масштабные перемещения, и тогда через четыре недели после этого может существенно измениться ситуация на поле боя, говорит Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев Украинский военный журналист и эксперт. Полковник Вооруженных сил Украины, сообщает Википедия. С ноября 2014 года по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Он отмечает, что российская армия пытается "прощупывать" позиции украинских военных. Путин ищет слабые места в украинской обороне. Для этого российские оккупанты не жалеют своих штурмовых подразделений. В частности, такие подразделения захватчики постоянно отправляют в бой в районе Красногоровки. Такие же действия врага наблюдаются и возле других населенных пунктов.

"Так он (Путин – ред.) действовал в районе Соледара и сейчас действует в районе Бахмута. Подобные события происходят в районе Сватово и Кременной, где путинская армия вынуждена реагировать, рефлексировать на действия украинских Сил обороны. Наши войска слишком близко подошли к Кременной, угрожающей стала ситуация и в районе Сватово", – объясняет эксперт.

Селезнев отмечает, что о возможной подготовка россиян к наступлению сразу станет известно украинской и западной разведке, которые за этим пристально следят.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что оккупанты начали подготовку к новому наступлению. По его словам, признаком этого является повышение активности информационных атак.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников отмечает, что Россия может уже этой весной пойти в новое наступление на Украину. ВСУ знают об этом и стараются подготовиться как можно лучше, чтобы не дать врагу прорвать оборону. Однако есть нюанс, который может помешать этой подготовке.

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