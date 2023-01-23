Скандал во Львове: начальника патрульной полиции отстранили, потому что подарил своей девушке пропуск

Чиновник в день рождения своей девушки вручил ей пропуск на проезд через площадь Рынок.

Начальника патрульной полиции отстранили, потому что подарил своей девушке пропуск/ скрин

В Львове разгорелся скандал после того, как начальник патрульной полиции Львовщины Роман Пилипенко подарил своей девушке на день рождения пропуск на проезд по площади Рынок в областном центре. После этого Пилипенко отстранили от занимаемой должности.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины. Отмечается, что будет проведено служебное расследование.

"По указанным обстоятельствам, руководством Департамента патрульной полиции принято решение об отстранении начальника управления патрульной полиции во Львовской области от выполнения служебных обязанностей. Назначено служебное расследование", – говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Пилипенко дарит подарок своей девушке, она открывает коробку, что-то оттуда достает, а потом радостно говорит "Пропуск через площадь Рынок на мой Мерседес!" и целует начальника патрульной полиции.

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Напомним, чтобы заехать на пешеходную площадь Рынок во Львове собственным автомобилем, нужно иметь специальный пропуск. Для его получения нужно подать заявку и получить разрешение от городского совета.

В первую очередь заезжать в центральную пешеходную зону Львова разрешено людям, у которых там расположено жилье, при наличии у них специальных пропусков. Также доступ к пешеходной зоне есть у спецтранспорта – например, скорой помощи, полиции или пожарных машин.

Ранее сообщалось, что во Львове депутаты потребовали запретить работу УПЦ МП. 29 ноября депутаты Львовского облсовета решили запретить работу объектов бывшей УПЦ (Московского патриархата) на территории региона.

Напомним, львовские хирурги из Национального реабилитационного центра "несокрушимые" вернули тяжелораненому бойцу ВСУ Алексею Свиноводу возможность нормально передвигаться. Врачи провели крайне сложную операцию.

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